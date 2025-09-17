Экс-президент Молдавии предупредил о риске протестов в стране

Бывший президент, председатель компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Владимир Воронин в интервью РИА Новости предупредил о риске протестов в стране после парламентских выборов.

«Могут быть серьезные последствия, более масштабные, чем [лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь] Додон говорит, потому что людям больше терпеть некуда. От этой нищеты, от этой бедности, от этой безысходности, от этой безработицы, от этого отсутствия любой перспективы развития страны, территории, человека, семьи, <...> люди могут выйти на такие протесты, которые ни я, ни Додон не можем предположить», — поделился Воронин.

Он выразил сомнение в том, что протесты в стране начнутся сразу 29 сентября, так как представители оппозиции в течение нескольких дней будут проверять протоколы наблюдателей и анализировать результаты.

14 сентября президент Молдавии Майя Санду обвинила российскую сторону в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

По ее словам, российская сторона якобы расширила свое вмешательство в молдавские выборы, включив в него избирателей из числа диаспоры. Помимо этого, она обвинила РФ «в использовании священников РПЦ для распространения пропаганды».

Ранее в Молдавии призвали вернуть государству единственный порт с выходом к морю.