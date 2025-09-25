На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ высказались о предстоящих парламентских выборах в Молдавии

Захарова: Россия надеется, что выборы в Молдавии отразят волю жителей республики
Evgenia Novozhenina/Reuters

Россия надеется, что результаты предстоящих парламентских выборов в Молдавии объективно отразят истинную волю жителей республики. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Внимательно следим за электоральной кампанией в Молдавии. Надеемся, что результаты предстоящего голосования будут объективно отражать истинную волю жителей страны. Выступаем за восстановление и развитие конструктивных отношений между нашими странами и народами», — говорится в заявлении.

Захарова добавила, что жители Молдавии не понимают и не поддерживают русофобские выпады официальных лиц республики. По словам дипломата, нагнетание антироссийской риторики стало отличительной чертой выборов в стране.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Также Санду заявляла, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. В МИД РФ в ответ заявили, что молдавские власти не уверены, что смогут победить на парламентских выборах, поэтому используют обвинительную риторику в адрес РФ.

Ранее аналитик Кисеев оценил будущее Молдавии после выборов.

