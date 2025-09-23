«БПЛА стали политическим инструментом». Почему ВСУ усилили атаки на Россию

ВС РФ нанесли удар по силам и объектам ВСУ в ответ на теракт в Крыму

В последние несколько дней Киев усилил атаки беспилотными летательными аппаратами по территории России. 22 сентября в результате атаки в Крыму погибли три человека. 23 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО отразила налет более 35 беспилотников. Как активность ВСУ может быть связана со встречей Зеленского и Трампа и начался ли новый этап украинского противостояния российским войскам — в материале «Газеты.Ru».

За минувшие сутки на подлете к Москве было сбито не менее 36 беспилотников ВСУ, а аэропорт Шереметьево был вынужден ввести ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Сбиты еще два, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении мэра Москвы в Telegram в 8:57 23 сентября.

Министерство обороны РФ заявило, что за прошедшую ночь силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над российской территорией. Дежурные расчеты уничтожили дроны над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областями, а также в Московском регионе и над Крымом.

Днем ранее в Крыму в результате атаки украинских беспилотников погибли три человека и еще 16 получили ранения. Беспилотники с фугасными боезарядами били исключительно по курортной зоне, где не расположено никаких военных объектов. В поселке Форос серьезно пострадала местная школа. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Предварительный ущерб, нанесенный поселку Форос в Крыму в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), превысил 18,7 млн рублей

В ответ на удары по Крыму в ночь на 23 сентября российские войска нанесли групповой удар по пунктам дислокации отряда сил спецопераций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области. Именно эти подразделения осуществили подготовку и провели террористическую акцию против крымской инфраструктуры.

Активность перед встречей с Трампом

В Нью-Йорке начала свою работу Генеральная Ассамблея ООН, на полях которой президент Украины Владимир Зеленский намеревается встретиться с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи Зеленский планирует обсудить послевоенные гарантии безопасности и призвать к введению «жестких санкций» против Москвы.

Некоторые западные СМИ полагают, что Киев пытается активизировать свои удары БПЛА по российским территориям именно из-за предстоящей встречи с Трампом.

«Президент Украины будет искать большей поддержки у союзников во время своего выступления в ООН и встречи с Дональдом Трампом. Для этого украинские беспилотники большой дальности демонстрируют, что Киев все еще способен наносить удары по важным российским объектам», — говорится в материале Reuters.

Похожим мнением с «Газетой.Ru» поделился и военный эксперт Юрий Кнутов. На его взгляд, ВСУ специально готовились нанести массированный удар по российским регионам перед визитом Зеленского в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

«Зеленский в Нью-Йорке будет встречаться со своими европейскими и американскими покровителями, планирует встретиться с Трампом. Конечно, украинскому лидеру очень хотелось бы показать, что Киев готов противостоять России еще год или два, результаты и победы есть, но было бы гораздо лучше, если бы Запад продолжил поставки оружия. Примерно такой смысл будет сокрыт во всех его выступлениях», — считает военный эксперт.

«Основной темой останется Украина»: чего ждать от 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Во вторник, 23 сентября, состоится 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на полях которой готовится... 22 сентября 17:11

Нанося удары по мирным объектам России, ВСУ хотят вызвать панику и недовольство среди населения, считает Кнутов.

«Зеленский, скорее всего, будет говорить, что в России якобы есть серьезное общественное недовольство и многие требуют заключения мира на любых условиях. Действительности это не соответствует, но может стать хорошим аргументом для Киева», — добавил эксперт.

По его мнению, все провокации, которые были подготовлены Киевом, нужны, чтобы вызвать Россию на ответные действия, которые покажут, что якобы именно Москва не хочет мира.

«Четкая стратегия, которую проводит сейчас Зеленский со своей командой, это именно война, которая нужна Европейскому союзу, чтобы подготовиться выступать против Москвы. Косвенным подтверждением тому является заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая сказала, что ЕС нужно еще два года, чтобы экономику перевести на военные рельсы и провести реформы в армии. К счастью, Трамп понимает, к чему ведет Евросоюз, и пытается не дать Зеленскому спровоцировать начало глобального конфликта», — заключил Кнутов.

Послания Европе и фарс

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов в беседе с «Газетой.Ru» не исключил, что Киев активизировал атаки по России перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк, но более вероятно, что это просто «традиционный украинский фарс».

«Киев все время пытается продемонстрировать, что он все еще может противостоять Москве. Украинские чиновники просто не могут и дня прожить без фарса и демонстративных действий. Я думаю, что активизировались атаки БПЛА просто потому, что пришла очередная поставка от Запада, а в Киеве это все раздули и связали с политикой», — сказал сенатор.

По его мнению, единственный подход, который должна использовать Россия в отношении Киева, — это продолжать военные действия и успешно освобождать территории. Муратов считает, что только это сможет положить конец украинскому конфликту.

Подобная активность украинской беспилотной авиации связана с желанием Украины отправить «месседж европейским политикам», сказал в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

«Позиция Трампа и его администрации скорее негативная по отношению к активизации боевых действий, Трамп требует как раз обратного. Поэтому Зеленский активизировал атаки БПЛА по российским территориям скорее для Европы, чтобы использовать это как аргументы в своем бесконечном нытье и выпрашивании денег», — заявил Коновалов.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что атаки украинских БПЛА последних дней связаны не с желанием Зеленского «покрасоваться» на Генассамблее, а с провальной ситуацией ВСУ на поле боя.

«Ситуация на поле боя складывается совершенно не в пользу ВСУ. С каждым днем территории, которые контролирует Украина, становятся все меньше. Только за вчерашний день у российских войск было сто двадцать четыре направления, по которым мы продвигались вперед», — сказал депутат.

Он считает, что украинские атаки по гражданским объектам — это «акт отчаяния», попытка посеять панику среди населения и запугать его.

Новая фаза конфликта?

Агентство Reuters считает, что Украина «тихо» готовится к новой фазе конфликта, в которой Киев в большей степени будет полагаться «на себя». Именно с этой новой фазой конфликта якобы и связаны атаки БПЛА по российским территориям.

«Президент Украины Владимир Зеленский будет добиваться большей поддержки от союзников, но за кулисами Киев тихо готовится к новой фазе войны, в которой он больше полагается на себя», — говорится в материале издания.

«Чудес не ждут»: Украина готовится продолжать конфликт без помощи Запада Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в ООН будет добиваться увеличения помощи от... 23 сентября 15:21

Однако в России не считают, что Киев может готовиться к новой фазе конфликта, и даже если это так, то российские войска будут оперативно выслеживать и уничтожать все схроны оружия, которые могут для этого понадобиться. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы сейчас активно выявляем и уничтожаем места производства и хранения оружия и работаем очень эффективно. Если бы Киев действительно готовился к какому-то новому этапу конфликта и накопил большое количество БПЛА, то эти атаки продлились бы не одну ночь, а больше», — пояснил депутат.

Основная масса украинских беспилотников завозится из Европы, поэтому, как только партия пришла, ее оперативно собрали и запустили, добавил Картаполов.

В свою очередь военный эксперт Иван Коновалов считает, что Киев не может готовиться к новому этапу конфронтации с Россией просто потому, что у ВСУ на вооружении фактически нет ничего полезного, кроме БПЛА.

«Последние месяцы показали символическое значение беспилотной авиации. Она превращается в единственное, что есть у ВСУ в большом количестве и что они могут запускать как на линии фронта, так и вглубь российской территории.

Кроме того, беспилотники стали политическим инструментом, так как многие страны разыгрывают провокации с использованием БПЛА. Примером тому может служить история с якобы российскими беспилотниками в Польше»,

— пояснил военный эксперт.

По его мнению, на Украине к БПЛА сейчас относятся как «к подобию швейцарского военного ножа, который может решить все их проблемы».