«Чудес не ждут»: Украина готовится продолжать конфликт без помощи Запада

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит искать большей поддержки у союзников во время выступления в ООН и встречи с главой США Дональдом Трампом, однако за кулисами Киев «тихо готовится» к новому этапу военных действий, в котором будет больше полагаться на себя. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейский дипломатический источник в статье под названием «Украина не ждет чудес».
Издание пишет, что надежды Киева на достижение жестких санкций США против России «тают», а союзники Украины опасаются увеличивать объемы помощи на фоне нехватки личного состава в ВСУ.
«Украина не только столкнется с неудачами в плане санкций и сокращения помощи со стороны США, но и может лишиться поддержки других союзников в Европе», — отмечает Reuters.
По словам собеседника издания, без поддержки разведывательными данными и оружием, которое сейчас оплачивает НАТО, украинская сторона не сможет продолжать ведение боевых действий.
Поэтому Киев тайно готовится к новой фазе конфликта, которая будет продолжаться в условиях сниженной поддержки со стороны Запада.
Поддержка не будет вечной
Журнал Foreign Affairs сообщил, что Запад столкнулся с системными трудностями в оказании поддержки Украине.
Ключевой проблемой остается зависимость Киева от Вашингтона, из-за которой возможная смена политических приоритетов способна лишить Украину критически важной военной помощи. Страны Европы, в свою очередь, считают большим риском как возможное размещение своего контингента на украинской территории, так и введение жестких санкционных ограничений против России, пишет FA.
Политики и эксперты на Западе все более пессимистично настроены относительно способности ВСУ продолжать активные боевые действия, отмечает Foreign Affairs.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News выразил мнение, что западная поддержка Украина не может продолжаться бессрочно.
«Я не думаю, что Европа будет оказывать экономическую помощь вечно», — сказал Эрдоган.
При этом турецкий лидер выразил надежду, что эта поддержка продолжится, и добавил, что не верит в скорое окончание конфликта между Россией и Украиной.
Продолжать конфликт с дырой в бюджете
На фоне нарастающих опасений относительно западной помощи Украина сталкивается с еще одной проблемой — значительной нехваткой средств в бюджете страны. Депутат Рады Роксолана Пидласа завила, что Киеву может не хватить средств на поддержание боеспособности ВСУ уже в этом году.
«Чтобы найти средства на покрытие дополнительных военных расходов, нужно сперва достичь договоренностей с ЕС — об использовании средств по программе ERA loans», — цитирует ее слова издание «Страна».
Нардеп уточнила, что для финансирования дополнительных военных расходов правительству нужно договориться с Евросоюзом о возможности направлять на оборону средства в рамках программы ERA loans, которые обеспечиваются дивидендами от замороженных российских активов.
Однако ERA Loans предназначены для обеспечения макроэкономической стабильности Украины и гражданских программ, и для направления этих средств на компенсацию военного бюджета Киева потребуется согласие всех участников программы, поясняет «Страна».