«Чудес не ждут»: Украина готовится продолжать конфликт без помощи Запада

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в ООН будет добиваться увеличения помощи от союзников, но негласно Киев уже готовится к новому этапу конфликта, в котором будет полагаться на свои силы, пишет Reuters. Агентство отмечает, что Украина может лишиться поддержки Европы на фоне сокращения военной помощи со стороны США. Как отмечает Foreign Affairs, ключевой проблемой остается зависимость Киева от Вашингтона, где смена политических приоритетов может оставить ВСУ без критически важной военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит искать большей поддержки у союзников во время выступления в ООН и встречи с главой США Дональдом Трампом, однако за кулисами Киев «тихо готовится» к новому этапу военных действий, в котором будет больше полагаться на себя. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейский дипломатический источник в статье под названием «Украина не ждет чудес».

Издание пишет, что надежды Киева на достижение жестких санкций США против России «тают», а союзники Украины опасаются увеличивать объемы помощи на фоне нехватки личного состава в ВСУ.

«Украина не только столкнется с неудачами в плане санкций и сокращения помощи со стороны США, но и может лишиться поддержки других союзников в Европе», — отмечает Reuters.

По словам собеседника издания, без поддержки разведывательными данными и оружием, которое сейчас оплачивает НАТО, украинская сторона не сможет продолжать ведение боевых действий.

Поэтому Киев тайно готовится к новой фазе конфликта, которая будет продолжаться в условиях сниженной поддержки со стороны Запада.

Поддержка не будет вечной

Журнал Foreign Affairs сообщил, что Запад столкнулся с системными трудностями в оказании поддержки Украине.

Ключевой проблемой остается зависимость Киева от Вашингтона, из-за которой возможная смена политических приоритетов способна лишить Украину критически важной военной помощи. Страны Европы, в свою очередь, считают большим риском как возможное размещение своего контингента на украинской территории, так и введение жестких санкционных ограничений против России, пишет FA.

Политики и эксперты на Западе все более пессимистично настроены относительно способности ВСУ продолжать активные боевые действия, отмечает Foreign Affairs.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News выразил мнение, что западная поддержка Украина не может продолжаться бессрочно.

«Я не думаю, что Европа будет оказывать экономическую помощь вечно», — сказал Эрдоган.

При этом турецкий лидер выразил надежду, что эта поддержка продолжится, и добавил, что не верит в скорое окончание конфликта между Россией и Украиной.

Продолжать конфликт с дырой в бюджете

На фоне нарастающих опасений относительно западной помощи Украина сталкивается с еще одной проблемой — значительной нехваткой средств в бюджете страны. Депутат Рады Роксолана Пидласа завила, что Киеву может не хватить средств на поддержание боеспособности ВСУ уже в этом году.

«Чтобы найти средства на покрытие дополнительных военных расходов, нужно сперва достичь договоренностей с ЕС — об использовании средств по программе ERA loans», — цитирует ее слова издание «Страна».

Нардеп уточнила, что для финансирования дополнительных военных расходов правительству нужно договориться с Евросоюзом о возможности направлять на оборону средства в рамках программы ERA loans, которые обеспечиваются дивидендами от замороженных российских активов.

Однако ERA Loans предназначены для обеспечения макроэкономической стабильности Украины и гражданских программ, и для направления этих средств на компенсацию военного бюджета Киева потребуется согласие всех участников программы, поясняет «Страна».