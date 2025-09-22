На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Крыму оценили ущерб от атаки украинских БПЛА на поселок Форос

Мэр Ялты: предварительный ущерб от атаки ВСУ на Форос превысил 18,7 млн рублей
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Предварительный ущерб, нанесенный поселку Форос в Крыму в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), превысил 18,7 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации города Ялты Янина Павленко.

Она рассказала, что власти провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечению пожарной безопасности. В ходе встречи были определены первоочередные задачи, связанные с устранением последствий ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, департаменту строительства и благоустройства поручили в срочном порядке оценить разрушения и составить полный перечень того, что необходимо для восстановления поврежденных зданий. В первую очередь это касается школы.

«Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального характера. Однако предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 млн рублей», — говорится в заявлении.

Павленко добавила, что в связи с этим администрация Ялты готовит обращение к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой ввести режим ЧС республиканского уровня. Это необходимо для привлечения дополнительных ресурсов.

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ атаковали санаторий «Форос» в одноименном поселке. В результате пострадали 16 человек, еще троих спасти не удалось. Среди раненых есть как местные жители, так и гости населенного пункта, включая граждан Белоруссии.

Кроме того, из-за удара БПЛА была повреждена школа имени А.С. Терлицкого. В здании произошел пожар, уничтоживший актовый зал и повредивший библиотеку. В момент атаки детей в образовательном учреждении не было, но охранник получил ранения.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с атакой на Форос.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами