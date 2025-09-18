На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбили 43 украинских беспилотника. Военная операция, день 1303-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1303-й день
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника самолетного типа над разными регионами России, сообщили в Минобороны. В частности, 23 дрона уничтожены в Ростовской области, 11 — в Волгоградской, пять — в Курской, три — в Крыму и один — в Белгородской области. ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу оборонного предприятия в Петербурге. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:34

Politico: Еврокомиссия может выдвинуть официальное предложение о новом пакете санкций против России 19 или 22 сентября.

8:25

8:11

Командование ВСУ из-за больших потерь перебрасывает в Харьковскую область подразделения пограничников с участков госграницы, где не ведутся боевые действия, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые источники.

8:05

🔴 Минобороны: средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских БПЛА самолетного типа

▪️ 23 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▪️ 11 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Белгородской области.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1303-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

В Петербурге предотвратили покушение на главу оборонного предприятия
Jimmy Kimmel Live! закрыто. Знаменитое ток-шоу приостановили из-за высказываний ведущего об убийстве Чарли Кирка
Посольство РФ осудило антироссийскую истерию в США после убийства Чарли Кирка
Над регионами РФ в течение ночи перехватили более 40 беспилотников ВСУ
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В Петербурге диверсант в костюме пенсионерки пытался подорвать автомобиль
Экс-капитан «Спартака» рассказал, что ему предлагал контракт «Зенит»
В Белгородской области придумали, как защитить медучреждения во время обстрелов
Стали известны подробности о смерти экс-мэра Вологды, обвиняемого в коррупции
Петросян откатала короткую программу на первой тренировке в Пекине
Стало известно, сколько россиян проведут зиму за границей
Бывший глава Фонда капремонта Подмосковья пытался скрыться от следствия
В России ожидают рекордно низкой безработицы в 2026 году
В Забайкалье спасатели извлекли тела всех погибших при падении вездехода в озеро
В Совфеде рассказали о «неприятном» удивлении Запада от учений России и Белоруссии
Стало известно число погибших на Украине иностранных наемников
Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на Ростовскую область
Россиянам рассказали, на что копить деньги
В Госдуме призвали проверить отказ от абортов на здравый смысл
На Сахалине сошли три селя
В Госдуме оценили идею Киркорова изучать песни Пугачевой в школах
Новая система высшего образования в России привлекла более 15 тысяч первокурсников
Россиянам назвали рабочие способы, как контролировать аппетит и не переедать
В Госдуме РФ оценили заявление президента Польши Навроцкого о ядерном оружии
Мошенники стали выманивать коды от «Госуслуг» у школьников
Военную форму начнут изготавливать только из российских материалов
Депутат ГД попросила РКН удалить ИИ-видео с якобы ее высказываниями
«Украина должна быть с нами»: как Солженицын предлагал обустроить Россию?
Солженицын опубликовал эссе «Как нам обустроить Россию?» 35 лет назад
Спортивный уикенд в Москве: от ночных тренировок до кибербитвы в «Лужниках»
В Москве пройдут 100 тренировок по 24 видам спорта
18 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 18 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
В России предложили увеличить ежегодный отпуск. Минтруд готов рассмотреть инициативу
Минтруд готов рассмотреть законопроект об увеличении отпуска до 35 дней
«Даже схему нарисовал»: велосипедист из Франции рассказал, как незаконно пересек границу России
Французский велосипедист Сехили пытался пересечь границу с Россией через лес
Самые пронзительные взгляды в истории советского кино
Пират, волшебник и король: топ-12 фильмов с харизматичным Джонни Деппом
Лучшие фильмы с Джонни Деппом — от мрачных картин Тима Бертона до слезливых драм
«Его просто разорвут». Почему Зеленский говорит о встрече с Путиным «без условий»
Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом и Путиным без условий
«Интервидение — 2025»: за кого болеть на конкурсе и где смотреть финал
Кто примет участие в «Интервидении» в Москве и как будут выбирать победителя международного конкурса
Chery уходит из России
Nikkei: автоконцерн Chery покинет Россию к 2027 году из-за выхода на биржу
«Навстречу призывникам»: в Госдуме поддержали введение круглогодичного призыва
Комитет Госдумы поддержал проект о призыве в армию в течение календарного года
«Звучит в Кремле»: в Госдуме захотели запретить группу «Сектор Газа». А потом передумали
Депутат Останина предложила запретить песни группы «Сектор Газа»
