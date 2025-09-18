Над Россией сбили 43 украинских беспилотника. Военная операция, день 1303-й

Politico: Еврокомиссия может выдвинуть официальное предложение о новом пакете санкций против России 19 или 22 сентября.
Командование ВСУ из-за больших потерь перебрасывает в Харьковскую область подразделения пограничников с участков госграницы, где не ведутся боевые действия, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые источники.
🔴 Минобороны: средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских БПЛА самолетного типа
▪️ 23 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▪️ 11 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
▪️ 5 БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▪️ 1 БПЛА – над территорией Белгородской области.