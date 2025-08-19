На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Штаб уже действует в Лондоне»: в США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам на Украине

Журналистка Ливингстон: Залужный тайно готовится к выборам президента Украины
Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины, выяснила американская журналистка Кэти Ливингстон. По ее словам, его штаб уже действует в Лондоне и набирает сотрудников. Российская разведка ранее утверждала, что в замене Владимира Зеленского на Залужного заинтересованы США и Британия. На Украине эту информацию отрицают.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне украинский посол в Лондоне Валерий Залужный тайно готовится к выборам на Украине, он намерен стать следующим президентом, выяснила американская журналистка-фрилансер Кэти Ливингстон. Об этом она написала в соцсети X со ссылкой на источники, близкие к предвыборному штабу Залужного.

«Залужный тайно готовится баллотироваться на пост президента... Его штаб-квартира уже действует в Лондоне, проводится набор сотрудников», — заявила Ливингстон.

По словам журналистки, официально о выдвижении Залужного на пост президента Украины пока не объявляли, предвыборная кампания носит неофициальный характер.

Тем не менее она узнала, что штаб может возглавить бывший командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, его заместителем станет депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар, а за международную работу возьмется заместитель главы национального антикоррупционного бюро Украины Полина Лысенко. Освещать кампанию в медиа будет экс-журналистка украинской редакции «Би-Би-Си» Оксана Тороп, раньше она активно рассказывала о деятельности Залужного. Кандидата также поддерживает бывший украинский народный депутат, бывший глава наблюдательного совета «Укроборонпром» Сергей Пашинский.

США и Британия хотят заменить Зеленского

В конце июля российская служба внешней разведки заявила, что представители США и Великобритании тайно обсуждали с главной офиса украинского президента Андреем Ермаком, руководителем военной разведки Украины Кириллом Будановым и Залужным возможность смещения действующего главы государства Владимира Зеленского. Встреча прошла «в одном из курортных альпийских местечек». Западные страны, по данным российской разведки, хотят видеть на посту президента Украины экс-главкома ВСУ.

«Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел. Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией», — сказано в сообщении.

Как утверждает СВР, представители США и Великобритании пообещали Ермаку и Буданову, что они смогут сохранить свои посты. Кроме этого, их мнение учтут при решении других кадровых вопросов.

«Достигнутое в Альпах соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки «президента» ограничить полномочия местных антикоррупционных структур. Расчищая политическую «поляну» для Залужного, Ермак «подставил» Зеленского — убедил его, что такой шаг не испортит отношения Киева с западными партнерами, а на самом деле создал для Запада повод начать кампанию по отстранению «просроченного» от власти как «покусившегося на демократию», — сказано в сообщении.

Украинская разведка назвала информацию фейком. По ее утверждению, «спецслужбы России начали активную фазу очередной подрывной информационной кампании, направленной против стойкости Украины».

Официально полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. В связи с объявлением в стране военного положения выборы отменили, поэтому он все еще остается президентом. Сам глава государства обозначил, что сейчас выбрать нового лидера Украины невозможно, однако он поддерживает проведение выборов после завершения конфликта. В феврале американский президент Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», призывая провести на Украине голосование.

Во время встречи в Белом доме 18 августа Зеленский заявил Трампу, что страна «открыта к выборам», однако они должны состояться в безопасной обстановке.

«Нам нужно перемирие везде — на поле боя, в воздухе, на море, чтобы у людей была возможность прийти на демократические, открытые, законные выборы», — пояснил он свою позицию.

