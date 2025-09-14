Миссия невыполнима: почему Трамп не введет против России «серьезные санкции»

Американский президент Дональд Трамп поставил невыполнимые условия союзникам по НАТО для усиления санкций против России, пишет New York Times.
«Это условие почти наверняка не будет выполнено, и Трамп и его советники об этом знают», — говорится в материале издания.
Импортеры российской нефти, входящие в НАТО, не откажутся от поставок сырья.
«Крупнейшими европейскими покупателями российской нефти являются две страны с авторитарными лидерами, которыми Трамп восхищается, Венгрия и Турция, и они вряд ли прекратят закупки. Большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые по-прежнему зависят от российского природного газа», – подчеркивает NYT.
В результате, американское издание уверено, что США будут вводить анонсированные ранее Трампом «серьезные санкции» против Москвы.
Что Трамп потребовал от Европы
Накануне Трамп написал в социальной сети Truth Social, что готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО откажутся от российской нефти. Он также призвал альянс ввести пошлины на уровне 50-100% на товары из Китая.
«Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России», — говорилось в его посте.
Источники издания Axios сообщают, что Трамп недавно признался близкому окружению, что «переоценил желание Путина договариваться». Американский лидер уже не уверен, что ему удастся повлиять на российского коллегу. И в этом контексте призыв Трампа к НАТО стал попыткой переложить «бремя давления на Путина» на Европу, указывает газета.
Ранее Трамп ввел пошлины на бразильскую продукцию до 50% и повысил пошлины для Индии. Кроме этого, лидер США публично допустил, что последуют и другие рестрикции против Китая и стран, поддерживающих БРИКС.
4 сентября, во время разговора с членами «коалиции желающих» и президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома призвал лидеров стран ЕС к более активным действиям, «больше упрекая европейцев, нежели Россию». Bild, WSJ и CNN рассказали, что президент США призвал лидеров стран ЕС прекратить закупки российской нефти. В ответ на заявление, что из европейских государств топливо у РФ покупают только Венгрия и Словакия, Трамп заявил, что остальные страны якобы делают это через Индию.
«Решительное заявление»
Сенатор США Линдси Грэм ( включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) приветствовал призыв Трампа к странам НАТО ввести санкции в отношении Китая за поддержку «военной машины Владимира Путина».
«Мы очень рады столь решительному заявлению президента Трампа, призывающему Америку и Европу, прежде всего страны НАТО, одновременно ввести серьезные пошлины для Китая за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевых российских нефти и газа», – подчеркнул Грэм.
«Мы решительно поддерживаем призыв президента Трампа к совместным действиям с Европой и считаем, что это правильный подход для оказания максимального экономического давления», – добавил он.
Сенатор призвал «свободный мир» начать «действовать», а Америку – «взять на себя инициативу».