За ночь над Россией сбили 86 беспилотников. Военная операция, день 1284-й

08:05

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

30 дронов были перехвачены над акваторией над акваторией Черного моря, 15 – над Крымом, 13 – над Ростовской областью, 11 – над Краснодарским краем, пять – над Брянской областью, четыре – над Белгородской областью, по два – над Смоленской, Калужской и Тверской областями, по одному — над Тульской и Курской областями.