На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

За ночь над Россией сбили 86 беспилотников. Военная операция, день 1284-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1284-й день
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости
За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили над десятью регионами России 86 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Российская группировка войск «Днепр» в Херсонской области вынуждает ВСУ оттягивать основные силы от берега Днепра, пишет ТАСС. Россия вновь отвергла размещение на Украине войск НАТО в качестве миротворцев, заявил и.о. постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:04

В Калужской области минувшей ночью украинские дроны были сбиты на территории Перемышльского и Малоярославецкого районов, сообщил губернатор Владислав Шапша. Пострадавших и разрушений нет.

08:57

В Смоленской области после падения сбитых ночью украинских беспилотников обошлось без последствий, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.

08:51

В Брянской области после падения обломков сбитых беспилотников никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

08:40

В Ростовской области после падения обломков сбитых украинских беспилотников разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах.

08:29

Россия отвергает инициативу о размещении на Украине войск НАТО в качестве миротворцев, заявил и.о. представителя России в ООН Дмитрий Полянский.,

«Для России неприемлем ввод воинского контингента НАТО, это чревато эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказал он.

08:17

Президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от реальных шагов в сторону урегулирования конфликта по целому ряду причин, среди которых может быть и коррупция, заявил РИА Новости видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

08:11

Российская группировка войск «Днепр» в Херсонской области благодаря огневому контролю вынуждает ВСУ оттягивать основные силы от берега Днепра, сообщает ТАСС со ссылкой на командира батальона мотострелкового полка с позывным Земля.

08:05

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

30 дронов были перехвачены над акваторией над акваторией Черного моря, 15 – над Крымом, 13 – над Ростовской областью, 11 – над Краснодарским краем, пять – над Брянской областью, четыре – над Белгородской областью, по два – над Смоленской, Калужской и Тверской областями, по одному — над Тульской и Курской областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1284-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Может стать новой Ялтой». Зачем Путин едет в Китай
Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом
Изменились правила призыва в армию. Косить станет сложнее и дольше
Решение об отправке призывника в армию будет действовать две призывные кампании
СМИ: Европа достигла предела своих возможностей по санкциям против России
В Тверской области двухлетний ребенок облокотился на сетку и выпал из окна второго этажа
Назван самый неликвидный кроссовер с пробегом в России
Экс-советник Камалы Харрис раскрыл возможный сценарий США для Украины
Администрация Трампа намерена «сблизиться» с Россией
Новости и материалы
Каллас рассказала о проблеме при обсуждении санкций против Израиля из-за Газы
Почти 150 тысяч пауэрбанков Xiaomi оказались подвержены возгоранию и взрыву
Психолог назвала три типа россиян, которые отличаются по их отношению к пенсии
Стало известно о комбинированном ударе ВС РФ по Украине
Автомобиль каршеринга перевернулся и сгорел на юго-востоке Москвы
В Ярославле девочка упала с четвертого этажа заброшенного дома на бетонные плиты
Дистанционные мошенники в 2025 году уже выманили у россиян более 100 млрд рублей
«Россия нас перегоняет, а она даже не играет»: легенду сборной Украины подвергли критике
СМИ увидели угрозу для Украины в перепалке президента и премьера Польши
В силовых структурах России рассказали об испанских наемниках на Украине
Над Смоленской областью сбили два беспилотника
Перестрелку возле ТЦ в Дагестане устроил чемпион мира по боевому самбо
Звезда «Полицейского с Рублевки» внесена в базу «Миротворца»
Стала известна цена золотой видеокарты ASUS в России
В заявлении фон дер Ляйен нашли противоречие из-за Украины
Россиянам назвали работающие БАДы для роста волос
ВСУ попытались атаковать Самарскую область
18-летняя Андреева вылетела с US Open, сенсационно проиграв 139-й ракетке мира
Все новости
Макрон и Мерц позвонят Трампу, чтобы уговорить его расширить санкции против России
Минобороны наградило медалью известного российского актера
iPhone 17: что известно о новинке Apple
iPhone 17: когда Apple покажет новые смартфоны и какими они будут
«Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина выходит на экран: чего от него ждать
Премьера фильма «Кремлевский волшебник» пройдет на Венецианском кинофестивале 31 августа
Обзор обновленного планшета HUAWEI MatePad 11,5 2025: незаменимый друг в работе и досуге
«Газета.Ru» протестировала обновленный планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025 для развлечений, учебы и работы
Время получать деньги. Почти 2 млн человек получили деньги по ПДС
В Сбере рассказали, кому положена господдержка по ПДС
Реклама ... Рекламодатель: ПАО «Сбербанк России», ИНН 7707083893. Услуги оказывает АО «НПФ Сбербанка»
Erid: 2RanymdFAdf
«Москва слезам не верит», «Уэнздей», «Лихие», «Олдскул» и еще 14 главных сериалов сентября
Глобальный Юг и небывалое сотрудничество с Китаем: Путин дал интервью перед поездкой в Пекин
Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа» в преддверии визита в КНР
Ошибка Уиткоффа: Вэнс заявил, что Москва и Вашингтон «сузили разногласия» по Украине
Рябков: Россия принимает меры, чтобы не были сорваны договоренности на Аляске
30 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 30 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Опасные комары: лихорадка чикунгунья добралась до России
В России впервые выявлен завозной случай заражения лихорадкой чикунгунья
«Беспрецедентный визит». В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина
Ушаков: переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут за чашкой чая в узком составе
Деньги на армию, санкции против России: какие гарантии безопасности требует Зеленский у Европы
В Кремле заявили, что сохраняют готовность к встрече Путина и Зеленского
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами