В Калужской области минувшей ночью украинские дроны были сбиты на территории Перемышльского и Малоярославецкого районов, сообщил губернатор Владислав Шапша. Пострадавших и разрушений нет.
В Смоленской области после падения сбитых ночью украинских беспилотников обошлось без последствий, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
В Брянской области после падения обломков сбитых беспилотников никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В Ростовской области после падения обломков сбитых украинских беспилотников разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах.
Россия отвергает инициативу о размещении на Украине войск НАТО в качестве миротворцев, заявил и.о. представителя России в ООН Дмитрий Полянский.,
«Для России неприемлем ввод воинского контингента НАТО, это чревато эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от реальных шагов в сторону урегулирования конфликта по целому ряду причин, среди которых может быть и коррупция, заявил РИА Новости видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Российская группировка войск «Днепр» в Херсонской области благодаря огневому контролю вынуждает ВСУ оттягивать основные силы от берега Днепра, сообщает ТАСС со ссылкой на командира батальона мотострелкового полка с позывным Земля.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
30 дронов были перехвачены над акваторией над акваторией Черного моря, 15 – над Крымом, 13 – над Ростовской областью, 11 – над Краснодарским краем, пять – над Брянской областью, четыре – над Белгородской областью, по два – над Смоленской, Калужской и Тверской областями, по одному — над Тульской и Курской областями.