Песков переадресовал в Белый дом вопрос о визите Трампа в Китай

Песков: нужно спрашивать у Белого дома, собирается ли Трамп в Китай
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами переадресовал в Белый дом вопрос о визите президента США Дональда Трампа в Китай.

«Нужно, наверное, спрашивать в Белом доме у моей коллеги», — сказал представитель Кремля.

Известно, что президент России Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай, где запланированы масштабные переговоры российской и китайской делегаций. Российский лидер также планирует принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзине, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.

По словам Пескова, российская сторона готовится к этому визиту. Он отметил, что контакты лидеров РФ и КНР, а также международные контакты на полях этого визита всегда чрезвычайно важны, всегда являются для Москвы приоритетной темой.

25 августа Трамп заявил о намерении нанести визит в Китай в текущем году «или вскоре после» начала 2026 года.

Ранее Трамп упрекнул Украину в желании победить «кого-то, кто в 15 раз больше» нее.

