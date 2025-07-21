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В России объяснили, почему Азербайджан не сможет отказаться от отношений с РФ в ближайшие сто лет

Политолог Маркелов назвал политические дергания Азербайджана временным явлением
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Азербайджан не сможет полностью отказаться от российского влияния в ближайшие сто лет, так как между странами было слишком много исторической интеграции. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Сергей Маркелов.

«Понятно, что Баку будет стараться принять курс на стратегическое уменьшение влияния России и будет искать новых «международных друзей». Однако Москва вряд ли оставит ситуацию без собственного контроля. Все-таки наши страны связаны выгодными торгово-экономическими отношениями, планами по развитию торгового коридора через территорию Азербайджана и так далее», — сказал политолог.

Кроме того, по мнению Маркелова, вряд ли азербайджанские элиты готовы проявить самостоятельность на международной арене и отказаться от Москвы полностью.

«Все эти истерики и политические дерганья, пропагандистские заявления — это все временно. И нельзя перестраивать политику, основываясь только на каких-то нелицеприятных заявлениях президента Алиева в адрес РФ. Надо уметь переключаться в сухое, циничное, прагматичное русло и Россия всегда делала это, а потому разрывать отношения с Азербайджаном не спешит», — заключил Маркелов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на улучшение отношений с Баку, несмотря на непростой период, который наблюдается в них сегодня. По словам Пескова, у Москвы и Баку есть прочная основа для развития отношений.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди 20 июля, впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией.

Ранее в Кремле выразили надежду, что российско-азербайджанские отношения наладятся.

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