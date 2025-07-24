В МИД РФ отреагировали на призыв Алиева к Украине сопротивляться

Реакция на обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к Украине с призывом сопротивляться была дана по линии администрации президента (АП) России Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет «Лента.ру».

«Кто бы такое ни заявлял, соответствующая реакция была дана по линии АП», — сказала дипломат.

При этом Захарова добавила, что была поражена присутствием на Шушинском форуме украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов). Она назвала его появление «черной меткой» для тех, кто «возлагает большие надежды на Запад». В частности, Захарова напомнила о протестах в Белоруссии, в преддверии которых журналист взял интервью у президента республики Александра Лукашенко.

20 июля Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди, впервые публично занял сторону Украины и назвал действия России «оккупацией». Он посоветовал украинским властям «никогда не соглашаться на оккупацию» и сообщил, что Азербайджан придерживался именно такого пути, когда возвращал контроль над Карабахом военным путем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот призыв Алиева к Украине, отметил, что России с самого начала была известна позиция руководства Азербайджана по конфликту. Он подчеркнул, что здесь мнения стран расходятся.

Ранее Зеленский поговорил с президентом Азербайджана о России.