Депутат Госдумы: у России нет друзей, кроме армии, флота и ВКС

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Россия может «разгромить» азербайджанские диаспоры и бизнес этнических ОПГ. Так политик отреагировал на распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева отправить гуманитарную помощь Украине.

«Можно рассматривать действия Азербайджана, считающегося долгие годы дружественной страной, как некую случайность, итог непредвиденных конкретных событий (ЧП с самолетом и т.д.), приведших к недопониманию между партнерами. Но проблема нашего МИДа и внешней политики в том, что нельзя бесконечно выдавать желаемое за действительное и жить в мире иллюзий. У России нет друзей, кроме армии, флота и ВКС. Давно уже пора перейти на прагматичные отношения со всеми странами постсоветского пространства по принципу «ты мне — я тебе» и понять, что системная русофобия является основой идеологий всех постсоветских режимов — это столпы их независимости. Если это понимать, тогда и разочарований не будет», — сказал Матвеев.

По его мнению, урок с Арменией и Азербайджаном должен быть усвоен, так как за «их дрейфом» внимательно наблюдают и в «дружественных странах» Средней Азии.

«Чем Россия может ответить? Ответ очевиден — разгромом диаспор и ударом по этническим ОПГ и их бизнесу в России. Но для этого нужно дать по рукам прежде всего их лоббистам во власти и силовых структурах», — считает Матвеев.

11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев дал распоряжение направить средства для оказания гуманитарной помощи Украине. Сообщалось, что средства будут выделены из резервного фонда страны, речь идет о сумме в $2 млн. Поручение было направлено министерству финансов Азербайджана.

До этого Алиев впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия может запретить импорт азербайджанских товаров.