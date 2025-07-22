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В Кремле прокомментировали разногласия Москвы и Баку по Украине

Песков надеется, что разногласия по Украине не помешают отношениям Москвы и Баку
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Roman Naumov/Global Look Press

Разногласия по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения России и Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, России известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Москва и Баку расходятся во мнениях в этом вопросе.

«Вместе с тем эти разногласия, мы надеемся, не будут препятствиями, чтобы мы перешли через, мы надеемся, краткий период охлаждения двусторонних отношений. И не жертвовали обоюдными, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации», — уточнил Песков.

До этого пресс-секретарь президента РФ рассказал, что отношения России и Азербайджана переживают сложный период. Такое заявление он сделал на фоне слов Ильхама Алиева о «недопустимости оккупации» Украины россиянами, а также угроз судом по делу о потерпевшем крушение самолете AZAL. Что известно о новом витке напряженности между Баку и Москвой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ.

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