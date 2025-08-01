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Российский рынок ценных бумаг отреагировал падением на заявление Трампа о подлодках

Индекс Мосбиржы ускорил падение после слов Трампа о переброске атомных подлодок
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«Газета.Ru»

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом IMOEX2 в ходе вечерней сессии продемонстрировал ускоренное снижение на фоне заявления президента США Дональда Трампа о переброске двух атомных подводных лодок «в надлежащие районы» в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом пишет ТАСС.

До заявления американского лидера, в 19:55 мск индекс снижался на 0,65% — до отметки 2 718,69 пункта. После слов Трампа, к 20:01 мск снижение ускорилось до 0,99%, а сам индекс опустился до 2 709,26 пункта.

К 20:19 мск котировки частично отыграли потери: снижение замедлилось до 0,5%, индекс остановился на уровне 2 722,78 пункта.

Сегодня Трамп сообщил, что в ответ на провокационные заявления Медведева поручил разместить две АПЛ в «соответствующих районах» в качестве «меры предосторожности на случай, если эти глупые заявления окажутся чем-то большим».

28 июля зампред Совбеза России заявил, что американский лидер играет с Москвой в «игру ультиматумов». По мнению Медведева, Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

На это Трамп ответил, что Медведеву нужно следить за словами.

Ранее в НАТО раскрыли причину перепалки Медведева с Трампом.

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