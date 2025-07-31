Политолог назвала причину критики Трампа в адрес Медведева

Критика президента США Дональда Трампа в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева связана с малозаметным прогрессом от усилий главы Белого дома по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

По словам, Трамп испытывает недовольство в связи с тем, что не в состоянии сдержать обещание, данное во время своей предвыборной кампании, — завершить конфликт на Украине. По этому поводу он хотел бы оказать давление на Россию, отметила эксперт.

Богуславская считает, что после критики в адрес Индии и Медведева американский президент мог бы в кратчайшие сроки ввести обещанные пошлины против стран, покупающих энергоресурсы России. При этом эксперт обратила внимание на непоследовательность тарифной политики Трампа. По ее словам, они подчинены личным интересам, интересам политической популярности.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.

На этой неделе резидент США Дональд Трамп и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вступили в публичную перепалку в социальных сетях. Глава Белого дома рекомендовал российскому политику следить за словами и намекнул, что он заходит на «опасную территорию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме сравнили Дональда и Меланию Трамп с Адамом и Евой.