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«Вскрыл как консервную банку»: в России объяснили значение перепалки Медведева и Трампа

Политолог Маркелов: Медведев вывел Трампа из равновесия
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости/Gerald Herbert/AP

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с помощью своих постов старается «как лакмусовая бумажка выявлять скрытые мысли и мотивы иностранных политиков». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Сергей Маркелов.

«Сама стилистика постов Медведева рассчитана на то, чтобы через информационное поле вскрывать вещи, которые скрываются за красивыми и дипломатичными словами западных политиков. На этот раз Дмитрий Анатольевич как консервную банку вскрыл президента США Дональда Трампа. Он вывел его из состояния равновесия, заставил показать эмоции. Посты Медведева можно поверхностно называть провокационными, но на самом деле они очень грамотно раскачивают историю по вскрытию фальши», — пояснил политолог.

По его мнению, эти посты никоим образом не повлияют на отношения между Москвой и Вашингтоном, более серьезно в данном случае влияют рациональные посты или высказывания со стороны МИД.

«Трамп и Медведев в медийном пространстве действуют очень похоже. Американский лидер также делает свои высказывания в попытке эмоционально раскачать своих оппонентов. Однако на этот раз он попался на свои же трюки», — заключил Маркелов.

Дональд Трамп и Дмитрий Медведев вступили в публичную перепалку в социальных сетях. Глава Белого дома рекомендовал российскому политику следить за словами и намекнул, что он заходит на «опасную территорию». В ответ Медведев посоветовал американскому президенту пересмотреть фильмы о «ходячих мертвецах» и напомнил о «Мертвой руке».

Ранее политолог назвала причину критики Трампа в адрес Медведева.

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