«Пусть следит за словами». Трамп пригрозил Медведеву и получил предупреждение о «Мертвой руке»

Медведев: угроза со стороны Трампа доказывает, что Россия во всем права

Президент США Дональд Трамп и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вступили в публичную перепалку в социальных сетях. Глава Белого дома рекомендовал российскому политику следить за словами и намекнул, что он заходит на «опасную территорию». В ответ Медведев посоветовал американскому лидеру пересмотреть фильмы о «ходячих мертвецах» и напомнил о «Мертвой руке». Что имел в виду экс-президент России и что предшествовало конфликту — в материале «Газеты.Ru».

Заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву следует следить за своими словами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, комментируя слова Медведева о том, что ультиматумы главы Белого дома — «угроза и шаг к войне».

«Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя главой государства, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!»

— отметил Трамп.

В этом же посте Трамп поднял тему введения дополнительных пошлин в отношении Индии. Нью-Дели входит в число крупнейших покупателей энергоресурсов России. И президент США угрожает ввести 100-процентные вторичные пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров, если не будет достигнут прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта. Накануне Трамп анонсировал 25-процентные пошлины для Индии.

«Мне все равно, что Индия будет делать с Россией. Они могут вместе разрушать их мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало деловых отношений с Индией, их пошлины слишком высокие, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут бизнес вместе. Давайте оставим все как есть», — добавил Трамп.

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«Мертвая рука»

Медведев не оставил без ответа заявление Трампа. Пост американского президента зампредседателя Совбеза РФ назвал угрозой в свой адрес .

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», — заметил он в Telegram-канале.

Кроме того, Медведев прокомментировал слова Трампа о «мертвой экономике» Индии и России и «заход на опасную территорию».

«Ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна несуществующая в природе «Мертвая рука»,

— добавил политик и разместил смайлик.

В 2016 году британская газета The Guardian писала, что популярный американский сериал «Ходячие мертвецы» помог Трампу стать президентом США . Издание обратило внимание, что зять Трампа и его бывший советник Джаред Кушнер специально выбирал рекламные паузы в телевизионных показах «Ходячих мертвецов», чтобы донести до потенциальных избирателей «антииммигрантское послание». Впоследствии на Западе стали популярны интернет-мемы с Трампом в образе зомби.

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Говоря о «Мертвой руке», Медведев, вероятно, имел в виду систему «Периметр» . Dead Hand — именно так в США и странах Европы называют созданный во времена СССР комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом. Он способен организовать атаку в случае внезапногоуничтожения командных центров при ядерной войне.

«Шаг к войне»

Сегодняшней перепалке Трампа и Медведева предшествовал обмен мнениями зампредседателя Совбеза РФ с американским сенатором Линдси Грэмом — автором законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. 28 июля Медведев в социальной сети Х заявил, что Трамп «играет с Россией в ультиматумы».

«То 50 дней, то 10… Впрочем, ему стоит не забыть две вещи. Во-первых, Россия не Израиль и даже не Иран.

Во-вторых, каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Причем не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной. Не иди дорогой сонного Джо [Байдена, экс-президента США]!»

— написал российский политик.

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Грэм в ответ призвал Москву садиться за стол переговоров, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт. Он обратился «к тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной».

«Вы и ваши клиенты скоро сильно ошибетесь. Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не президент», — написал сенатор в Х.

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Медведев продолжил диалог с Грэмом. Он посоветовал ему и президенту США работать ради своей страны, а не влезать в переговоры с Украиной.

«Не вам и не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — резюмировал зампредседателя Совета безопасности РФ.

Причина критики со стороны Трампа

По мнению старшего преподавателя кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидата политических наук Юлии Богуславской, Трамп набросился с критикой на Медведева из-за медленного прогресса по урегулированию конфликта на Украине.

«Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал покончить с конфликтом на Украине в очень короткие сроки, потом продлевал эти сроки. Сейчас мы видим, что, если и можно говорить о каком-то прогрессе на этом треке, который выражается, например, в обмене военнопленными, всё же ситуация очень далека от завершения», — отметила она в беседе с РИА Новости.

В связи с этим Трамп испытывает недовольство по этому поводу и хотел бы оказать давление на Россию,

добавила политолог. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News тоже считает, что американский президент «теряет терпение» по вопросу украинского урегулирования.

«Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны», — сказал он.