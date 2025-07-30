США учли негативные последствия новых антироссийских санкций

Вашингтонская администрация утверждает, что Соединенные Штаты учли все потенциальные негативные последствия возможного введения новых санкций в отношении РФ и ее торговых партнеров, в том числе те, которые могут нанести ущерб интересам самих США. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс, пишет ТАСС.

Она добавила, что президент США Дональд Трамп не принимает спонтанных решений и что подобные последствия, в том числе противоречащие интересам Вашингтона, очевидно, учитывались с самого начала, и что США готовы предпринять необходимые меры.

Брюс подтвердила, что правительство США рассматривает возможность ужесточения санкционного режима в отношении России. Она сообщила, что вопрос о санкциях, включая вторичные санкции, регулярно обсуждался, поскольку определенные страны получают выгоду от приобретения российской нефти. Однако, по ее словам, принятие решений остается за президентом.

Брюс также выразила мнение, что Трамп проявлял «терпение» в отношении украинского кризиса. Она подчеркнула, что президент Трамп явно доказал, что к нему следует относиться серьезно, поскольку он является серьезным человеком, и что результаты этого видны во всем мире. Брюс также добавила, что президент стремится к разрешению проблем прежде всего путем дипломатии.

До этого Трамп заявил, что не боится возможных последствий введения новых санкций против России для мировых нефтяных рынков.

Ранее Трамп допустил введение вторичных санкций против России.