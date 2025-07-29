Над регионами России сбили более 70 БПЛА. Военная операция, день 1252-й

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⚡️Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко ответил на призыв американского сенатора Линдси Грэма к России сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

«Не вам и не [президенту США Дональду] Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — подчеркнул он в соцсети Х.