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Политика

Над регионами России сбили более 70 БПЛА. Военная операция, день 1252-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1252-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Над регионами России ночью сбили 74 украинских беспилотника. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, ВСУ бросают все силы в направлении Сум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не президенту США Дональду Трампу решать, когда начинать и заканчивать переговоры по урегулированию на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:34

Украина внесла рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, пишет РИА Новости.

Кроме того, музыканта внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

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Владимир/РИА Новости
8:25

❗️В Ростовской области возобновили движение поездов через станцию Сальск в обход участка, поврежденного в результате падения обломков БПЛА, сообщили в РЖД.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети.

8:20

Ночью по объектам в городе Каменское Днепропетровской области Украины был нанесен ракетный удар, пишет «Страна.ua».

8:16

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:15

Расчеты РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Север» уничтожили боевую технику, склад боеприпасов, пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ на Харьковском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:12

⚡️Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко ответил на призыв американского сенатора Линдси Грэма к России сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

«Не вам и не [президенту США Дональду] Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — подчеркнул он в соцсети Х.

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Екатерина Штукина/РИА Новости
8:10

ВСУ бросают все силы, пытаясь остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Но продвижение российских подразделений продолжается в круглосуточном режиме», — сказал он в беседе с РИА Новости.

8:05

🔴Над регионами России ночью сбили 74 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

В небе над Брянской областью уничтожили 43 БПЛА, над Ростовской — 22, шесть — над Калужской, два — над Смоленской, один — над Ленинградской.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1252-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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