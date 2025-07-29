Над регионами России сбили более 70 БПЛА. Военная операция, день 1252-й

Украина внесла рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, пишет РИА Новости.
Кроме того, музыканта внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
❗️В Ростовской области возобновили движение поездов через станцию Сальск в обход участка, поврежденного в результате падения обломков БПЛА, сообщили в РЖД.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети.
Ночью по объектам в городе Каменское Днепропетровской области Украины был нанесен ракетный удар, пишет «Страна.ua».
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Расчеты РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Север» уничтожили боевую технику, склад боеприпасов, пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ на Харьковском направлении, сообщило Минобороны РФ.
⚡️Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко ответил на призыв американского сенатора Линдси Грэма к России сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.
«Не вам и не [президенту США Дональду] Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров». Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — подчеркнул он в соцсети Х.
ВСУ бросают все силы, пытаясь остановить российские подразделения, продвигающиеся при формировании буферной зоны в направлении Сум. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Но продвижение российских подразделений продолжается в круглосуточном режиме», — сказал он в беседе с РИА Новости.
🔴Над регионами России ночью сбили 74 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
В небе над Брянской областью уничтожили 43 БПЛА, над Ростовской — 22, шесть — над Калужской, два — над Смоленской, один — над Ленинградской.