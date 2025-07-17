«Угроза очевидна»: в Кремле объяснили, зачем в России отключают мобильный интернет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отключения мобильного интернета в России — оправданная мера, которая связана с угрозой от Киева. По его словам, безопасность граждан является приоритетом. При этом Песков добавил, что ему ничего неизвестно о планах по созданию единого государственного органа, который будет отвечать за отключения. Ранее об этом сообщили «Известия», отметив, что такой подход якобы поможет сократить и упорядочить блокировки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отключение мобильного интернета в российских регионах оправданной мерой.

«Все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков также сообщил, что ему ничего неизвестно о планах по созданию единого государственного органа, ответственного за массовые отключения мобильного интернета.

«У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористический комитет и специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется», — добавил представитель Кремля.

Правила отключения интернета

Ранее «Известия» сообщили, что власти и бизнес обсуждают вопрос об определении единого уполномоченного органа, «одного окна», в который будут подаваться заявки на отключения мобильного от всех заинтересованных структур.

Такой подход, как отмечает газета, позволит сократить и упорядочить отключения.

«Сейчас соответствующие распоряжения отдают местные органы власти, региональные управления МЧС, другие должностные лица и организации, причем нередко требования носят хаотичный характер. Чтобы упорядочить и сократить массовые отключения, Минцифры и бизнес обсуждают введение правил отключения мобильного интернета», — говорилось в публикации издания.

По словам источника газеты, близкого к одному из операторов связи, в последнее время структур, отдающих распоряжения, стало слишком много . Это приводит к тому, что специалисты операторов перегружены заявками с требованиями об отключениях, которые присылают не уполномоченные на это руководители местного уровня. Далее эти заявки отправляются на согласование в Москву, а это требует времени, из-за чего не всегда доступ можно оперативно блокировать там, где это действительно нужно. С другой стороны, по ошибке можно отключить интернет там, где это вообще не требуется.

Федеральный чиновник подтвердил изданию информацию о том, что власти обсуждают вопрос, как навести порядок с блокировками мобильного интернета, в связи с тем, что «очень много разных органов дают поручения его отключить и забывают сказать, когда включить» .

Как в России отключают мобильный интернет

По данным Baza, впервые отключение мобильного интернета как способ борьбы с атаками украинских беспилотников в России применили 6 мая. По результатам аналитики эту методику признали действенной и приняли решения применять ее постоянно.

«Источники в компаниях мобильных операторов утверждают, что сначала интернет отключали в приграничных и центральных регионах России, но теперь стали пробовать эту систему практически по всей стране. При этом, по словам источников, представители компании сотовой связи не всегда знают, когда связь будет отключена», — писал Telegram-канал.

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С тех пор отключения мобильного интернета начали фиксировать во многих российских регионах: Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Тюменской, Самарской, Тамбовской, Челябинской и Магаданской областях, в республиках Тыва, Якутия и Татарстан, а также в Забайкальском, Приморском и Хабаровском крае и других субъектах РФ.

На фоне отключений власти некоторых регионов развернули публичные сети Wi-Fi с бесплатным доступом. Они появились, например, в Нижегородской, Самарской и Ростовской областях. При этом местные жители жалуются, что на некоторых точкой поймать интернет не получается или он работает слишком медленно.