«Приговор уже вынесен». Почему Зеленский отказался от реформы антикоррупционных органов

Акция протеста против закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины в Киеве, 24 июля 2025 года

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений в закон, ограничивший полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Президент заявил, что «услышал общественное мнение», после того как в стране начались массовые протесты против одобренного закона. Почему на самом деле Зеленский пошел на уступки и чем ему грозит такой шаг — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о восстановлении независимости работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) всего спустя два дня после того, как в скором порядке был принят обратный законопроект.

«Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали. Люди просили перемен. Мы отреагировали», — объяснил Зеленский.

С 22 июля на Украине проходят массовые протесты. По данным украинского издания «Страна.ua», участники митингов стали чаще использовать лозунги, направленные против президента и руководителя его офиса Андрея Ермака.

«На акциях в защиту НАБУ развернули плакаты лично против Зеленского и Ермака. Среди надписей можно увидеть лозунги по типу «Диктаторы» и «Украина — не квартал, украинцы — не рабы», — говорится в материале.

Агентство Reuters отмечает всплеск недовольства действиями Зеленского среди европейских союзников. Международный валютный фонд заявил, что закон создаст «большие проблемы» для макроэкономической стабильности. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц провели телефонные переговоры с Зеленским, предложив экспертизу своих стран по новому законопроекту.

«Имидж Зеленского, как неутомимого лидера трехлетнего сопротивления России, подпорчен скандалом», — пишет Reuters.

В свою очередь издание The Spectator считает, что урон для имиджа Зеленского на Украине и на Западе может оказаться непоправимым.

«Протесты против закона прокатились по стране. Он правильно сделал, что прислушался – и отступил. Но ущерб, нанесенный его имиджу на Украине – и за рубежом – теперь, возможно, необратим», — говорится в материале.

Почему Зеленский «сдал назад»?

Многих удивила та поспешность, с которой Владимир Зеленский отказался от своего первоначального замысла. Газета Politico считает, что украинский лидер отказался от изменений в антикоррупционных ведомствах после возмущения в стране и за рубежом.

«Изменение курса произошло после того, как украинцы вышли на улицы на первые антиправительственные протесты с начала российско-украинского конфликта, а европейские партнеры осудили действия Киева. Европейские чиновники предупредили, что подавление антикоррупционных агентств может стоить Украине финансовой помощи и заявки на вступление в ЕС», — говорится в материале.

«Разорвал ошейник от воровства». Что ждет Зеленского после протестов из-за НАБУ На Украине прошли протесты в связи с принятием закона, который лишил национальные... 23 июля 18:45

Вся эта странная история с законом об ограничении самостоятельности работы НАБУ говорит о том, что Зеленский на самом деле очень боится за свое будущее. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Изначально Зеленский не хотел, чтобы антикоррупционные структуры узнали о причастности его близких или его лично к воровству. Он понимает, что, если эта информация дойдет до того же Трампа, то головы точно полетят. Однако попытки убрать НАБУ вызвали неожиданный всплеск недовольства и создали еще больше проблем, что вынудило его пойти на попятную», — пояснил депутат.

Он считает, что теперь многие на Западе поняли об украинской администрации то, о чем Россия говорила с самого начала прихода Владимира Зеленского к власти.

При этом сам проект об отмене закона еще не принят парламентом, где он может быть заблокирован депутатами.

Возможен ли новый Майдан?

Эксперты сомневаются в том, что протесты на Украине приведут к смене власти.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько считает, что через какое-то время обо всей этой истории просто забудут.

«Стоит произойти каким-то масштабным событиям за пределами Украины или на ее территории, то об этом законе достаточно быстро забудут, так как его перебьют новые информационные поводы. Западные союзники на происходящее отреагировали, но вяло, потому что Зеленский им нужен, они сами создали из него вождя. Поэтому жестких мер против него вводиться не будет, может быть будут какие-то ограничения, которые будут носить чисто формальный характер», — сказал политолог «Газете.Ru».

По мнению Безпалько, слишком большого значения «протестам на Украине придавать не стоит и это точно не Майдан 3.0».

«В протестах участвует определенный тип людей. Это все те, кто кормится за счет органов, попавших под ограничение закона, либо же те, кто поверил в собственную пропаганду настолько, что готов выйти на митинги. Конечно, оппозиция высказывает, но тоже весьма осторожно.

Среди известных политиков особо жесткого сопротивления принятому закону не было, высказывались только совершенно уверенные в своем будущем люди, такие как Кличко, например», — заявил Безпалько.

Политолог считает, что украинские официальные лица с большой осторожностью высказываются против принятого закона, потому что любые подобные действия всегда можно выдать за шпионаж в пользу Москвы.

Начало конца

Среди экспертного сообщества есть и те, кто уверен, что протестные настроения просто так не остановить, а время Зеленского и его команды у власти подошло к концу.

Так, издание «Страна.ua» со ссылкой на источники пишет, что против украинского президента воплощается трехэтапный план по свержению. Как пишет издание, организаторы протестов в ближайшее время собираются опубликовать в СМИ ряд «впечатляющих коррупционных кейсов», которые НАБУ расследовало против ближайшего окружения Зеленского.

«Первый этап состоит в том, чтобы добиться от Зеленского полной отмены всех изменений в законы о НАБУ. Второй этап — добиться отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и его сторонницы — главы кабмина Юлии Свириденко. Третий этап — предложить Зеленскому либо превратиться в «свадебного генерала», который не управляет страной, либо уйти в отставку», — говорится в материале издания.

С подобным мнением согласен и бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что украинский лидер может отменить часть закона, который не нравится народу, однако не сможет изменить ситуацию целиком.

«История в том, что пельмень обратно в корову не вкрутишь и есть последствия принятия того закона. Зеленский может вносить изменения, может делать все, что угодно, но эта история будет иметь свое продолжение. Мне кажется, что это начало конца режима Зеленского», — сказал экс-нардеп.

По его словам, сам факт того, что в условиях военного времени на Украине получилось собрать достаточно большие акции протеста, говорит о неустойчивости режима.

«Акции протеста дали понять, что на самом деле на Украине есть структуры, которые могут в очень короткое время собрать в условиях войны масштабную акцию. Мы понимаем, что за этим стоят глобалисты и оппозиционная украинская политическая элита. Кроме того, на улицу в основном вышли люди от 18 до 24 лет и эта категория раньше считалась основой режима Зеленского. То есть рушатся основы власти нынешней администрации», — пояснил Килинкаров.

Власть продемонстрировала свою слабость и неспособность принимать сильные решения в экстренной ситуации, добавил экс-нардеп. По его словам, Зеленский показал свою уязвимость, которой в будущем будут пользоваться.

«Я думаю, что протестные движения на Украине будут только нарастать. К тому же не стоит забывать, что те самые расследования НАБУ, после которых началось сокращение их независимой работы, начались с подачи американцев. Это означает, что на высшем уровне есть политическое решение, что режим должен быть демонтирован и на Украине все равно должны будут пройти выборы без участия нынешнего президента», — заявил Килинкаров.

По его мнению, «приговор Зеленскому уже вынесен» и дело тут даже не в НАБУ, а в более серьезных глубинных проблемах, которые накопились за время его президентства.