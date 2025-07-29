«Займись Америкой, дедуля!» Медведев дал ответ сенатору США на ультиматум по Украине

Медведев заявил, что не Грэму или Трампу решать, когда России вести переговоры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко ответил американскому сенатору Линдси Грэму, который пригрозил России последствиями за игнорирование ультиматума Дональда Трампа. По словам Медведева, только Москва будет решать, когда завершатся переговоры по Украине. Ранее сенатор потребовал от России «сесть за стол переговоров», иначе «вы скоро поймете, как глубоко ошибаетесь». Трамп заявил, что переносит срок своего ультиматума на 10–12 дней, после чего введет новые санкции.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) на его заявление о переговорах по урегулированию на Украине, посоветовав ему заниматься делами США. Ранее Грэм в соцсети X написал, что россияне пожалеют о том, что не восприняли всерьез ультиматум Дональда Трампа.

«Тем в России, кто считает, что президент Трамп не настроен серьезно положить конец конфликту между Россией и Украиной: вы и ваши покупатели скоро поймете, как глубоко ошибаетесь. Вы также скоро увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол переговоров»,

«Не вам и не Трампу решать, когда «сесть за стол переговоров». Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Займись сначала Америкой, дедуля!»

— написал в ответ в X Дмитрий Медведев.

Ранее Медведев там же написал, что, выдвигая ультиматумы Москве, президенту США стоит помнить, что «Россия — это не Израиль и даже не Иран», а «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне».

Сенатор Грэм против России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм является автором законопроекта о санкциях против РФ, который подразумевает обложение стран, покупающих российскую нефть, пошлинами в 500%.

21 июля Грэм в эфире канала Fox News заявил, что если прогресс в урегулировании ситуации на Украине не будет достигнут в сроки, установленные Дональдом Трампом, по президент США введет пошлины в отношении потребителей российской нефти. Ультиматум сроком в 50 дней президент США установил 14 июля.

«Трамп введет тарифы против тех, кто покупает российскую нефть. Китай, Индия и Бразилия — эти страны покупают около 80% дешевой российской нефти. Президент Трамп введет 100%-ные тарифы против всех этих стран», — заявил сенатор.

Ранее Грэм заявил, что президенту РФ Владимиру Путину стоит позвонить руководству Ирана, чтобы узнать, что будет, если он не согласится на ультиматум Дональда Трампа.

Трамп сократил срок ультиматума для России до 10-12 дней. Как он это объяснил? Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным, и... 28 июля 19:10

«Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле. На месте стран, покупающих дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово»,

— написал он в социальной сети X.

До этого Грэм в интервью CBS News сообщил, что глава минфина США Скотт Бессент хочет конфисковать замороженные активы РФ, тогда как Европа передает Киеву финансовую помощь только в виде процентов от этих активов.

Он также заявил, что США намерены продать Европе большое количество оружия, чтобы страны НАТО и ЕС могли восполнить свои арсеналы или передать его Украине в качестве военной поддержки.

Новый дедлайн

Дональд Трамп 28 июля заявил, что больше не будет вести «приятные беседы» по телефону с Владимиром Путиным, и уменьшил срок для заключения мирного соглашения по Украине до 10–12 дней.

«Я установлю новый срок примерно через 10–12 дней с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Мы просто не видим никакого прогресса. Я разочарован в президенте Путине. Я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю, что будет дальше», — заявил Трамп на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером.

Он вновь заявил, что намерен ввести вторичные санкции против Москвы, если не удастся достичь договоренности по украинскому конфликту.

Владимир Зеленский позднее поблагодарил президента США за «четкую позицию и выраженную решимость».