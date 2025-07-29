Еврокомиссия требует от Киева вернуть антикоррупционным органам независимость. Иначе денег не будет

Европейская комиссия направила украинским властям предупреждение о риске полной заморозки финансовой помощи в случае продолжения давления на антикоррупционные органы страны. Претензии Брюсселя касаются закона Владимира Зеленского, который фактически подчинял эти структуры генеральному прокурору. Под давлением западных партнеров и общественных протестов Зеленский уже представил новый законопроект, направленный на восстановление независимости надзорных ведомств.

Сигнал из Брюсселя прозвучал на фоне острых споров вокруг реформы антикоррупционной системы на Украине. Еврокомиссия впервые поставила под сомнение не только отдельные элементы сотрудничества, но и сам механизм финансовой поддержки.

Предупреждение Еврокомиссии

Информация о письме Еврокомиссии (ЕК) в адрес Киева была опубликована немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). По данным источников газеты, ЕК предупреждает о возможности полной остановки финансирования со стороны Евросоюза, если украинские власти продолжат вмешательство в работу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Финансовая помощь по линии фонда ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится», — приводит FAZ слова бывшей вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, которая подтвердила получение письма Киевом.

Предупреждение последовало после решений украинских властей, которые, по оценке Брюсселя, подрывают независимость антикоррупционных структур.

В более раннем официальном комментарии Еврокомиссия подчеркивала: «Мы крайне обеспокоены изменениями законодательства Украины и их потенциальным влиянием на независимость НАБУ и САП».

Специалисты ЕК расценили действия Киева как «самое серьезное вмешательство в дела украинской антикоррупционной системы со времени ее основания». Эксперты указали на признаки институционального конфликта — попытки ограничить полномочия автономных структур. При этом они не сочли убедительной официальную версию о российском влиянии в этих органах .

Фонд Ukraine Facility и условия поддержки

Финансирование Украины осуществляется через механизм Ukraine Facility. Всего до 2027 года Киев может рассчитывать на помощь объемом до €50 млрд. Средства направляются, прежде всего, на поддержку государственного бюджета, восстановление инфраструктуры и реализацию реформ. Доступ к траншам увязан с выполнением набора критериев, включая антикоррупционные и судебные реформы.

На прошлой неделе Евросоюз сократил объем очередного транша из-за невыполнения трех ключевых реформ в сфере борьбы с коррупцией.

Вместо запланированных €4,5 млрд Украина получит €3,05 млрд. Брюссель сопроводил это решение жесткими сигналами о необходимости устранения отставаний в антикоррупционной политике.

«Приговор уже вынесен». Почему Зеленский отказался от реформы антикоррупционных органов Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений в закон, ограничивший... 25 июля 17:59

Хронология атаки на НАБУ и САП

23 июня НАБУ выдвинуло обвинения в коррупции в отношении Алексея Чернышова, занимавшего тогда пост вице-премьера — министра национального единства. Он стал самым высокопоставленным чиновником Зеленского, против которого началось расследование по факту взяточничества. Как отмечают оппозиционные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ и проверку в САП. Уже на следующий день Верховная рада приняла закон, по оценке экспертов, фактически ликвидировавший институциональную независимость этих органов. Документ был поддержан большинством, сформированным партией Зеленского «Слуга народа».

В тот же вечер в центре Киева состоялась акция протеста, собравшая, по разным оценкам, несколько тысяч участников.

Подобные митинги прошли и в других городах. Несмотря на протесты, 23 июля Зеленский подписал закон, и он вступил в силу.

Однако на фоне критики со стороны ЕС, «Группы семи» и Организации экономического сотрудничества и развития, а также продолжающегося общественного давления внутри страны, 24 июля Владимир Зеленский внес в парламент новый законопроект, направленный на восстановление независимости НАБУ и САП. Он заявил о необходимости «укрепления антикоррупционной инфраструктуры» и подтвердил приверженность европейским стандартам.