«Зеленский проявил непослушание». Почему ЕС приостановил помощь Украине

Предоставление финансовой помощи Украине от Евросоюза приостановлено из-за закона, ограничивающего деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Насколько критичной для Киева станет эта «пауза» и для чего на самом деле ЕС пошел на этот шаг — в материале «Газеты.Ru».

Украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что Евросоюз «поставил на паузу» предоставление финансовой помощи Украине после скандала в связи с ограничением полномочий НАБУ и САП.

«Все поставили на паузу до исправления ситуации», — говорится в материале издания со ссылкой на неназванный источник.

Речь идет о помощи в рамках программы ERA (программа экстренного кредитования за счет замороженных российских активов) на сумму €17,2 млрд до конца года и €12,5 млрд в рамках программы Ukraine Facility .

22 июля Верховная рада одобрила законопроект, по которому фактически была ликвидирована независимость НАБУ и САП. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, после чего президент Владимир Зеленский внес в Раду проект о возвращении независимости антикоррупционных органов.

Два ведомства вели расследование в отношении высокопоставленных министров правительства Зеленского. Одобренный президентом законопроект вызвал обвинения в кумовстве, что поставило под угрозу поддержку со стороны западных стран.

Американская газета The New York Times (NYT) писала, что антикоррупционная политика Зеленского стала «большой неудачей для украинского лидера», который рассчитывал на европейскую финансовую поддержку, чтобы восполнить пробелы, образовавшиеся из-за отказа администрации Трампа финансировать Украину.

«Решение, принятое Евросоюзом, сигнализирует о готовности блока критиковать правительство Зеленского из-за внутренней политики. Это также вызвало вопросы о том, не начинает ли ореол славы Зеленского среди западных союзников Украины угасать», — говорится в статье.

Вернуть контроль

Многие эксперты считают, что приостановкой помощи ЕС пытается вернуть себе полный контроль над Украиной. С этим мнением также согласен и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Евросоюз использует финансовую помощь в качестве рычага влияния на Владимира Зеленского. ЕС выстроил определенную систему контроля за внутриполитической ситуацией на Украине, и когда украинский лидер проявляет непослушание, то используются разнообразные способы давления», — сказал депутат.

Он пояснил, что западные политики «не держат яйца в одной корзине и работают с разными украинскими элитами», которые в случае необходимости могут даже пойти против Зеленского.

«Запад хочет напомнить президенту Украины, что он не хозяин положения, а исполнитель определенной воли. Вслед за символическими акциями, которые должны напомнить, кто есть кто, могут последовать и более активные действия, вроде устранения Зеленского с поста», — считает Новиков.

Пока что речь идет о том, чтобы припугнуть Зеленского, добавил депутат.

Виновата сделка ЕС с Трампом

Согласно другому мнению, Евросоюз приостановил помощь Киеву, чтобы попытаться рассчитать ущерб от заключенной с США торговой сделкой. В частности, об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Я думаю, что пауза была продиктована тем, что сейчас Евросоюз достиг сделки с президентом Дональдом Трампом, в рамках которой американскому лидеру по сути удалось продавить свои условия. Так что сейчас европейцы занимаются калькуляцией экономического ущерба от тарифов. Еврокомиссары будут пытаться понять, сколько у Европы останется финансовых средств для Украины», — заявил политолог.

При этом он не исключил, что в Киеве подобная пауза будет интерпретирована как попытка Евросоюза напугать Украину и дисциплинировать ее правительство.

«Ранее коррупция на Украине воспринималась ЕС как «сопутствующий ущерб» от плана по борьбе с Россией. Однако в условиях сокращения денежной массы коррупция становится куда большей проблемой, а значит, и дисциплинирование Киева будет очень кстати», — заключил Блохин.

Идеологические причины

Еще одна причина, по которой Евросоюз принял решение приостановить помощь Украине, заключается в том, что Запад остается крайне политизирован и идеологизирован. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политический обозреватель Александр Гурнов.

«Поэтому они могут совершать поступки иррациональные и вредные для экономики в угоду каким-то своим догмам. Евросоюз просто не мог не среагировать на законопроект Зеленского по ограничению полномочий НАБУ и САП», — сказал политолог.

С политической точки зрения действия Зеленского даже в чем-то правильны, потому что НАБУ и САП были созданы Западом для его контроля, а он этого не хочет, пояснил Гурнов.

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«Естественно, если структура создана Западом, то для Евросоюза она считается правильной, честной и независимой. Это чистая идеология, и ничего это действие не поменяет в ходе самого противостояния с Россией», — считает политолог.

Он добавил, что для Евросоюза Украина является просто инструментом в противостоянии с Россией, поэтому «по большому счету им нет дела до того, насколько недемократично ведет себя Зеленский, но они не хотят портить собственный имидж защитников демократии».