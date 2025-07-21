«Тактическая уловка Киева». Чего ожидать от третьего раунда переговоров в Стамбуле

Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, 2 июня 2025 года

На этой неделе может состояться третий раунд переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. Инициатором проведения встречи впервые стал Киев, а не Москва. Какие темы станут главными для обсуждения на этот раз и почему Украина пытается перехватить дипломатическую инициативу — в материале «Газеты.Ru».

Газета Independent Türkçe со ссылкой на источники сообщила, что третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля. Позже информацию подтвердило и российское информационное агентство ТАСС.

«На этой неделе ожидается встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Переговоры могут состояться в среду или четверг. Информация о месте, времени и составе делегации не разглашается», — говорится в сообщении Independent Türkçe.

Турецкое издание dikGAZETE писало, что третий раунд переговоров в Стамбуле станет «последним шансом для властей Украины и ее союзников на Западе, чтобы договориться с Россией» . По мнению авторов материала, Киеву не следует упускать этот шанс, иначе они столкнутся с еще большими проблемами.

В материале отмечается, что Россия уже предоставила странам Запада и украинским властям много возможностей для переговоров, но ни один лидер на Западе, за исключением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, не рассматривал этот вопрос положительно.

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В свою очередь в Кремле отметили, что проекты меморандумов Украины и России по урегулированию конфликта диаметрально противоположные. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, из-за этой несостыковки предстоит провести большую дипломатическую работу.

«Есть наш проект меморандума. Есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине не изменился. За последние месяцы Украина и Россия провели два раунда переговоров в Стамбуле. Стороны договорились об обмене пленными, но не достигли прорыва в вопросах о прекращении конфликта.

Темы третьего раунда переговоров

Основное внимание на грядущих переговорах в Стамбуле, как предполагает Independent Türkçe, будет уделено таким вопросам, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

В России также считают, что на первый план в переговорах выйдет гуманитарная составляющая.

«Во время третьей встречи обсуждаться будут скорее всего техническая и гуманитарная составляющие. Не исключаю, что будет затронут вопрос по сближению позиций Москвы и Киева, возможно, стороны вернутся к своим меморандумам, которые готовились еще ко второй встрече. В целом же ход переговорного процесса Москвы и Киева идет последовательно и согласно плану», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он уточнил, что на скорейшем возобновлении контактов в Стамбуле в первую очередь настаивала российская сторона, Киев же в этот раз решил сыграть на медийность.

По мнению политолога Константина Блохина, главной темой грядущих переговоров Москвы и Киева в Стамбуле станет вопрос по обмену военнопленными.

«Скорее всего Киев поднимет и тему с заморозкой конфликта, но России это невыгодно, о чем говорили неоднократно и президент Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров. О реальном нежелании Киева вести переговоры, кстати, свидетельствует поведение Киева перед прошлым раундом встреч в Стамбуле, когда российская сторона целый день ожидала украинских коллег», — сказал Блохин в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо технических и гуманитарных вопросов в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле, возможно, стороны еще раз представят свои позиции по прекращению огня. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

«Новый раунд переговоров станет скорее демонстрацией способности каждой из сторон к переговорному процессу как таковому, потому что взгляды Киева и Москвы на окончание конфликта прямо противоположны. При этом позиция Украины хуже, потому что она теряет по пять-семь населенных пунктов в неделю», — пояснил политолог.

По его мнению, ситуация на поле боя не слишком беспокоит Зеленского с точки зрения военного провала, но сильно беспокоит с точки зрения потери репутации в глазах западных союзников.

«Для Зеленского важно иметь хороший имидж в глазах западных лидеров, чтобы иметь возможность и дальше получать военную и финансовую помощь. Украинский лидер не хочет выглядеть хромой лошадью, потому что на нее заведомо никто не поставит», — заключил Безпалько.

Что объясняет активность Киева?

19 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров предложил России провести новый раунд переговоров в Стамбуле в ближайшую неделю. Украинский лидер в своем вечернем обращении подчеркнул, что «переговорную динамику нужно увеличивать».

Зеленский подтвердил готовность встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить прекращение боевых действий. Кроме того, он обвинил Россию в «уклонении от принятия решений».

«Для реального обеспечения мира — по-настоящему прочного — необходима встреча на уровне лидеров. Украина готова к такой встрече», — сказал Зеленский.

Многие эксперты отметили небывалую активность Зеленского в вопросе мирного урегулирования в последнее время. политолог Богдан Безпалько считает, что Киев перехватил инициативу в переговорном процессе, чтобы не выглядеть аутсайдером на дипломатическом поле.

«Украина немного сменила вектор стратегии и начала очень активно обвинять Россию в срыве переговоров. Киев делает вид, что именно они выступали за скорейшее возобновление встреч в Стамбуле. Такой дипломатической активностью они пытаются компенсировать проигрыши на поле боя », — заявил политолог.

Кроме того, Киев хочет продемонстрировать западным союзникам свое рвение в мирном процессе, добавил Безпалько.

«Украинская сторона после двух раундов переговоров начала откровенно эти встречи саботировать, называя их бесполезными. Это их настоящая позиция по стамбульским встречам, но в медийном поле надо показать другую сторону», — считает Безпалько.

Интересы Европы

Далеко не все поверили в искренность Владимира Зеленского, относительно его желания «стимулировать переговорную динамику». Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин Константин Блохин уверен, что инициировать третий раунд переговоров с Россией Украину подтолкнула Европа.

«Европа подталкивает Киев начать переговоры, но не для того, чтобы решить первопричины украинского конфликта, а чтобы его заморозить. В условиях сокращения западной помощи Украине будет тяжело и надо как-то перекантоваться три с половиной года, условно пока Дональд Трамп у власти в США. В Европе все еще надеются, что приход нового американского лидера может поставить все на старые рельсы», — сказал политолог.

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По его мнению, украинские власти пытаются только имитировать желание начать переговоры, чтобы показать свой настрой на мир и попытаться установить продвижение российских войск.

«Киеву необходимо время по наращиванию сил для модернизации своих и западных военно-промышленных комплексов, чтобы через несколько лет вновь начать военные действия на новых условиях, с новыми возможностями и ресурсами. Переговоры — это тактическая уловка, чтобы повторить с Россией тот трюк, который они уже проворачивали с Минскими соглашениями. Это некая попытка реализовать Минские соглашения 2.0», — заявил Блохин.

Переговоры можно вести не то, что месяцами, а вообще годами, то есть переговоры на будущей неделе могут и ни к чему не привести, как и в прошлый раз, добавил политолог.