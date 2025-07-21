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В Турции рассказали о последнем шансе для Киева на переговорах в Стамбуле

dikGAZETE: новые переговоры в Стамбуле станут последним шансом для Украины
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Третий раунд переговоров в Стамбуле станет последним шансом для властей Украины и ее союзников на Западе, чтобы договориться с Россией. Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE.

В материале отмечается, что Российская Федерация предоставила как западным государствам, так и украинским властям большое количество возможностей для переговоров, но в последнее время ни один лидер на Западе, за исключением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, не рассматривал этот вопрос положительно.

По мнению издания, руководству Украины следует не упускать свой последний шанс и сесть с Россией за стол переговоров, иначе они столкнутся с еще большими проблемами.

20 июля источник ТАСС сообщил, что Стамбул останется площадкой для проведения третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта между российской и украинской сторонами.

Ранее Путин подтвердил желание Москвы достичь мира на Украине с помощью дипломатии.

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