В Кремле прокомментировали проекты меморандумов РФ и Украины

Проекты меморандумов Украины и России по урегулированию конфликта в республике диаметрально противоположные. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, из-за этой несостыковки предстоит провести большую дипломатическую работу.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики Рустем Умеров предложил российской стороне провести третий раунд переговоров на наступившей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил агентству, что подтверждает эту информацию.

Россия и Украина провели два раунда переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, обе встречи прошли в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По итогам второй встречи стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Ранее Путин подтвердил желание Москвы достичь мира на Украине с помощью дипломатии.