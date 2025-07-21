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В Кремле прокомментировали проекты меморандумов РФ и Украины

Песков: проекты меморандумов РФ и Украины противоположны, предстоит работа
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Проекты меморандумов Украины и России по урегулированию конфликта в республике диаметрально противоположные. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, из-за этой несостыковки предстоит провести большую дипломатическую работу.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики Рустем Умеров предложил российской стороне провести третий раунд переговоров на наступившей неделе. Источник в российской переговорной группе сообщил агентству, что подтверждает эту информацию.

Россия и Украина провели два раунда переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, обе встречи прошли в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По итогам второй встречи стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Ранее Путин подтвердил желание Москвы достичь мира на Украине с помощью дипломатии.

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