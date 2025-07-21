СМИ назвали дату начала третьего раунда переговоров России и Украины

Independent: переговоры РФ и Украины могут пройти в среду-четверг в Стамбуле

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Independent Türkçe.

«На этой неделе ожидается встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле. Переговоры могут состояться в среду или четверг. Информация о месте, времени и составе делегации не разглашается», — говорится в сообщении издания.

Ожидается, что основное внимание будет уделено таким вопросам, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ, пишет газета.

Отмечается, что также в Стамбуле в пятницу пройдут переговоры «евротройки» с иранскими представителями по ядерным вопросам.

До этого издание dikGAZETE писало, что третий раунд переговоров в Стамбуле станет последним шансом для властей Украины и ее союзников на Западе, чтобы договориться с Россией.

20 июля источник ТАСС сообщил, что Стамбул останется площадкой для проведения третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта между российской и украинской сторонами.

Ранее Путин подтвердил желание Москвы достичь мира на Украине с помощью дипломатии.