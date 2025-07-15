Страна ЕС не станет закупать американское оружие для Украины

Фиала: Чехия не будет присоединяться к закупке вооружений США для Украины

Чехия не будет присоединяться к закупке странами НАТО вооружений США для передачи Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала, передает ТАСС.

«Чехия сосредоточится на других проектах и путей, как помочь Украине. Например, посредством инициативы поставки боеприпасов», — сказал он.

До этого сообщалось, что Дания и Нидерланды готовы закупить американское оружие для Украины.

Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.