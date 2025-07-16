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В МИД прокомментировали реакцию ЕС на поставки американского оружия Украине

Захарова иронично прокомментировала слова Каллас по поставкам оружия Украине
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Shatokhina Natalia/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала заявления главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас о словах президента США Дональда Трампа относительно поставок вооружений Украине. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале дипломата.

Каллас заявила, что если Трамп обещает предоставить оружие Киеву, но при этом утверждает, что за него должен платить кто-то другой, это оружие будет не от США.

Захарова задалась вопросом, неужели Каллас начала о чем-то догадываться.

«Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?» — написала представитель МИД РФ.

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Швеция подключилась к плану Трампа по вооружению Украины.

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