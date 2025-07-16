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Франция отклонила план Трампа по совместной закупке оружия для Украины

Politico: Франция не присоединилась к инициативе по отправке Киеву оружия США
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Ian Langsdon/AP

Франция не будет поддерживать идею президента США Дональда Трампа по передаче американского оружия за счет европейских стран. Об этом пишет издание Politico Europe со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон давно выступал за то, чтобы европейцы вкладывались в собственное оборонное производство, закупая оружие у производителей Европы.

«Париж не присоединится к инициативе по покупке оружия США по этой причине», — поясняется в статье.

14 июля Трамп пообещал Киеву поставки нового оружия и техники, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Американский лидер не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

До этого в Politico писали, что слова Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине сильно смутили союзников США. Они пока не понимают, на какой стадии находится планирование этих стремлений, и как именно они будут участвовать в реализации плана Трампа.

Ранее источником ЗРК Patriot, обещанных Трампом Украине, назвали дружественную России страну.

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