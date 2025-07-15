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Каллас заявила, что США должны оплачивать часть поставляемого Украине оружия

Каллас: ЕС хочет, чтобы США хотя бы частично оплачивали поставки оружия Украине
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Edgar Su/Reuters

Евросоюз будет закупать оружие у Соединенных Штатов для поставок Украине, однако хотел бы, чтобы Вашингтон все же покрывал часть расходов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом пишет «Интерфакс».

«Если мы платим за это оружие, то это означает, что именно мы, а не США, оказываем эту военную помощь. <...> Мы бы хотели видеть распределение этих расходов (между Европой и США)», — сказала Каллас.

Она добавила, что европейские власти постараются сделать «все, что могут» для приобретения вооружений.

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.

Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС.

Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Швеция подключилась к плану Трампа по вооружению Украины.

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