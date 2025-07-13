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Политика

За ночь над РФ сбили 26 украинских беспилотников. Военная операция, день 1236-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1236-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО уничтожили ночью 26 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщили в Минобороны. 26 БПЛА сбили над Белгородской областью, четыре — над Воронежской и по три над Липецкой и Нижегородской областями. Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что формат стамбульских переговоров с Россией исчерпал себя. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:32

МИД РФ: Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за участие КНДР в освобождении Курской области.

9:18

9:06

Новый, 17-й пакет европейских санкций в отношении России, является ярким примером западной политики неоколониализма, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.

8:49

Два мирных жителя пострадали при атаке дрона на частный дом в Белгородской области.

8:26

Киев отказывается выплачивать компенсации родственникам погибших украинских солдат, переданных Россией, сообщает РИА Новости.

8:10

Формат стамбульских переговоров с Россией исчерпал себя, заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

8:05

🔴Минобороны: В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских БПЛА.

▪️ 26 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 4 БПЛА – над территорией Воронежской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Липецкой области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Нижегородской области.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1236-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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