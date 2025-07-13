За ночь над РФ сбили 26 украинских беспилотников. Военная операция, день 1236-й

Новый, 17-й пакет европейских санкций в отношении России, является ярким примером западной политики неоколониализма, заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
Киев отказывается выплачивать компенсации родственникам погибших украинских солдат, переданных Россией, сообщает РИА Новости.
Формат стамбульских переговоров с Россией исчерпал себя, заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица.
🔴Минобороны: В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских БПЛА.
▪️ 26 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 4 БПЛА – над территорией Воронежской области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Липецкой области,
▪️ 3 БПЛА – над территорией Нижегородской области.