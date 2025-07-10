«Новый подход». Рубио рассказал о предложениях России по Украине

Рубио сообщил о новых предложениях по Украине со стороны России

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марк Рубио встретились на полях саммита АСЕАН, чтобы обсудить новый подход к урегулированию украинского кризиса. По словам Рубио, российская сторона озвучила некие предложения по Украине, которые ранее в Вашингтоне еще не слышали. Российский МИД подчеркнул, что «конструктивный и взаимоуважительный диалог» продолжится.

Не оставляют попытки завершить конфликт

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым новый подход к урегулированию на Украине.

Рубио утвердительно ответил на вопрос о том, изложил ли ему глава МИД России «новые идеи относительно урегулирования».

«Я думаю, это новый и отличающийся [от других] подход. Опять же, я бы не стал характеризовать это как нечто гарантирующее мир. Мы расскажем об этой идее президенту [США] сегодня», – сказал госсекретарь.

Он добавил, что Трамп разочарован отсутствием прогресса, но США «не оставляют попытки» завершить конфликт.

Рубио также подчеркнул, что США не принимали политического решения прекратить поставки оружия Украине.

«Никто не говорил, что мы прекращаем поставки оружия Украине, была временная пауза для пересмотра поставок», — заявил он.

Переговоры Лаврова и Рубио заняли около часа. Они прошли на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Последний раз дипломаты встречались в Эр-Рияде 19 февраля в рамках российско-американских переговоров. Вместе с тем в начале июня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте.

«Откровенный обмен мнениями»

Российский МИД сообщил, что в ходе сегодняшней встречи Лавров и Рубио обсудили урегулирование конфликта на Украине, восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также работу дипмиссий.

«В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире», — заявили в дипведомстве.

МИД России подчеркивает, что это был «предметный и откровенный обмен мнениями», и конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств продолжится.

«США готовы слушать»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что США готовы прислушиваться к российской стороне в вопросах украинского урегулирования. В ходе встречи Лаврова и Рубио Москва еще раз повторила свои требования.

«Мне не кажется, что, требуя от России дорожную карту по разрешению конфликта на Украине, Соединенные Штаты как-то пытаются затянуть с решением конфликта. Я уверен, что Штаты готовы прислушиваться к российской стороне и тем условиям, которые мы выдвигаем и еще раз проговорили на встрече в Малайзии», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».

В свою очередь, политолог Александр Асафов заявил «Ленте.ру», что со стороны США пока не видно новых подходов. Вместе с тем самое главное, по его мнению, все равно останется за закрытыми дверями.

«Я вижу старые подходы, начиная с первого срока Трампа: обсуждение поставок, санкции <...> Однако конструктив, а не политические декларации могут обсуждаться именно в таких форматах», — отметил он.