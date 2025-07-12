«Дают осечки, примерно 50 на 50». Помогут ли Киеву «просроченные» ракеты

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный хочет, чтобы США отправили на Украину вооружения с истекающими сроками годности. В частности, речь идет о списанных ракетах Hellfire. Может ли США пойти на такой шаг, в чем опасность просроченного вооружения и при чем тут фильм «Брат-2» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

США располагают большими запасами вооружения с истекающими сроками эксплуатации. Передача этого оружия Украине могла бы стать «действенным решением» для защиты от российских ударов. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

«США сегодня обладают значительными запасами устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать действенным решением. К концу 2023 года США произвели более 170 тыс. ракет Hellfire различных модификаций. Значительная часть этих боеприпасов была произведена в 1998-2018 годах, а срок их службы обычно составляет 20-25 лет, после чего они подлежат официальному снятию с вооружения или утилизации», — написал генерал Залужный в статье, опубликованной изданием «Украинская правда».

Для Украины, добавляет генерал, такое вооружение «жизненно необходимо».

close Валерий Залужный Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем опасно «просроченное» оружие

Уточним — когда разрабатывается тот или иной образец оружия (особенно это касается управляемых ракет и боевых частей), для него разработчиком и предприятием-изготовителем определяются и гарантийные, и предельные сроки эксплуатации и боевого применения. Эти параметры, разумеется, берутся не с потолка. За пределами этих временных границ оружие становится опасным для своих же боевых расчетов.

Разумеется, в некоторых случаях эти сроки могут быть продлены. Берется, к примеру, один образец из партии, выпущенной в том или ином году, отстреливается на полигоне, если нет замечаний, то собирается компетентная комиссия и продлевает срок эксплуатации. Но так бывает далеко не всегда.

Пойдут ли на это США

Больше всего просьба генерала Залужного напоминает сцену из культового фильма «Брат-2», когда один из персонажей ленты (он же «фашист») говорит (приведем эту реплику полностью):

«Ну что могу предложить, господа? Пять МП: четыре 40-х, один 38-й. Все отстреляно. Все в полном боекомплекте. Гранаты: противопехотные, осколочные. Дают осечки, примерно 50 на 50. Фаустпатроны — два, извините, не проверял. Вот пистолеты есть: четыре вальтера, один парабеллум. Это из импортного. И теперь отечественный производитель: ручной пулемет Дегтярева, считай, в масле. Четыре ППШ — машина тяжелая, но надежная, убойная. Тульский Токарев, он же ТТ, сегодня один, извини, очень быстро разбирают. Но вот есть наган, но совсем ненадежный. Время сточило ударный механизм. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют».

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Обратим внимание на слова – «Гранаты: противопехотные, осколочные. Дают осечки, примерно 50 на 50» и «Время сточило ударный механизм». Такая же ситуация — «50 на 50» — может быть и с американскими ракетами. Но в этом случае она чревата гибелью боевого расчета (экипажа).

И, наконец, здесь для США есть и большие репутационные риски. Если ракеты начнут взрываться на пилонах летательных аппаратов, то это станет далеко не самой лучшей рекламой американского оружия. Возможна негативная реакция и личного состава ВСУ типа «Дожили! Мало нам потерь от русских, так теперь еще и утилем вооружают!».

Положительное решение со стороны США по этому вопросу возможно, но маловероятно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).