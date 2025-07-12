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Политика

Над Россией ночью сбили более 30 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1235-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1235-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Над регионами России ночью сбили 33 беспилотника ВСУ, заявило Минобороны РФ. Украинские СМИ сообщили о массированном ударе ракетами и БПЛА по Львову, Черновцам, Луцку, Харькову и Херсону. Журналист Такер Карлсон предложил лишать гражданства американцев, служащих в ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:31

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фантазиями попытки создания «корпуса многонациональных сил для защиты Украины».

Москва не воспринимает их всерьез, сказал он.

8:27

⚡️У России не было причин отказываться от помощи Северной Кореи в спецоперации на Украине, это было искреннее проявление солидарности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вопрос о дальнейшей помощи России в спецоперации на Украине решает сам лидер КНДР Ким Чен Ын, подчеркнул министр.

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Сергей Лавров

Pavel Bednyakov, Pool/AP
8:23

Российского шеф-повара Константина Ивлева внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», пишет ТАСС.

Личные данные шеф-повара занесены в базу сайта с 2021 года за посещение Крыма.

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ivlevchef/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
8:19

🔴Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил об угрозе атаки БПЛА.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — отметил он в Telegram-канале.

8:13

В результате ночных атак беспилотников ВСУ на Брянскую область никто не пострадал, разрушений нет. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Оперативные и экстренные службы работают на местах, отметил он.

8:10

❗️Ночью произошел массированный удар ракетами и беспилотниками по Львову, Черновцам, Луцку, Харькову и Херсону, сообщило украинское издание «Страна.ua».

8:08

Любой американец, служащий в иностранной армии, должен моментально быть лишен гражданства США. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, пишет РИА Новости.

«Есть много американцев, которые служат в армии Израиля, много американцев, которые служат на Украине, и они все должны быть лишены гражданства», — сказал он.

Эти люди не могут «сражаться за другую страну и оставаться американцем», добавил Карлсон.

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Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина, 6 февраля 2024 года

Гавриил Григоров/РИА Новости
8:05

🔴 Над регионами Россию ночью были уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 16 БПЛА, над Черным морем — пять, над Крымом — четыре, над Ростовской областью — три, над Курской — два, по одному — над Краснодарским краем, Воронежской областью и Азовским морем.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1235-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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