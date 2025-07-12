Над Россией ночью сбили более 30 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1235-й

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⚡️У России не было причин отказываться от помощи Северной Кореи в спецоперации на Украине, это было искреннее проявление солидарности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вопрос о дальнейшей помощи России в спецоперации на Украине решает сам лидер КНДР Ким Чен Ын, подчеркнул министр.