«Подготовка к штурму». Россия собрала многотысячную группировку под Сумами

Российские войска находятся всего в 20 км от города Сумы, областного центра Украины, расположенного в примерно в 30 км от границы с РФ. Как пишет The Wall Street Journal, ВС РФ сосредоточили на этом направлении до 50 тыс. бойцов и командиров. Как будет развиваться обстановка в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

По данным американского издания The Wall Street Journal, численность российских войск на Сумском направлении превышает численность ВСУ в три раза. По словам одного из командиров украинских войск, количество российских военных «является большой проблемой».

«С 50 000 солдат в этом районе они превосходят украинцев численностью примерно в три раза, по словам военных, находящихся там», — говорится в тексте WSJ.

Вместе с тем за прошедшие две недели обстановка на этом участке фронта изменилась незначительно. О каком-либо успехе оперативного уровня для российских войск в районе города Сумы говорить пока рано. Подразделения и части ВС РФ по-прежнему владеют инициативой, навязывают свою волю противнику, но неприятель продолжает удерживать этот областной центр. За счет перегруппировок командованию ВСУ удалось значительно усилить боевой состав войск на Сумском направлении.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, перед отправкой в Сумскую область командование усилило 158-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины офицерами, прошедшими подготовку в Великобритании.

Отмечается, что часть этих офицеров была переведена в командиры штурмовых взводов из военных медиков.

Реалистический анализ обстановки говорит о том, что какого-либо «обрушения фронта» со стороны ВСУ или, как иногда говорят политологи, «каскадного обвала» обороны, глубоких вклинений ВС РФ в боевые порядки противника не наблюдается.

Со стороны российских частей есть неуклонное продвижение вперед, практически каждый день отмечен овладением очередным населенным пунктом, но каких-либо сокрушительных поражений противнику, кардинально меняющих обстановку на ЛБС, пока не нанесено, и соединения ВСУ на том же Сумском направлении сохраняют боеспособность.

Однако, как отмечает The Wall Street Journal, «в течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области, солдаты, воевавшие там, говорили, что они предполагали, что военные будут готовить мощные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска они обнаружили устаревшие окопы без прикрытия с воздуха от беспилотников. В настоящее время солдаты сами окапывают свои позиции, подвергаясь атакам беспилотников». Украинские бойцы также жаловались, что районы, по которым сейчас продвигаются части и соединения ВС РФ, не были заминированы.

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Скорее всего, в ближайшее время ВС РФ планируют нанести поражение и разгромить противостоящие части и соединения ВСУ на Сумском направлении и овладеть городом Сумы.

В этих целях, вполне возможно, что после серии боевых действий на Сумском направлении российское командование проводит усиление необходимых группировок войск, уточняет вопросы огневого поражения противника, готовит части и соединения к дальнейшим действиям по плану операции. Нельзя исключать, что некоторое снижение интенсивности боев на Сумском направлении объясняется именно этими причинами, а именно — перегруппировками и подготовкой к штурму Сум . В первую очередь российским войскам нужно пополнить запасы материальных средств, вооружения и военной техники.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).