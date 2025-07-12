«Непобедимое братство»: Лавров высказался о дальнейшем участии солдат КНДР в СВО

Лавров заявил, что у России не было причин отказываться от помощи КНДР в СВО

Глава МИД России Сергей Лавров посетил с визитом КНДР. В рамках него он провел переговоры с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи и встретился с лидером республики Ким Чен Ыном. Последнему Лавров передал послание от Владимира Путина, в котором тот подтвердил приверженность всем договоренностям. Также Лавров поблагодарил КНДР за поддержку в рамках СВО и назвал отношения двух стран «непобедимым братством».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 июля встретился в КНДР с главой республики Ким Чен Ыном. Об этом сообщило российское ведомство.

На встрече Лавров передал Ким Чен Ыну послание от российского лидера Владимира Путина.

«Президент [России Владимир Путин] передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты», — сказал глава МИД России, уточнив, что Путин рассчитывает на прямые контакты с Ким Чен Ыном в ближайшее время.

Лидер КНДР, в свою очередь, назвал визит Лаврова «очень важным моментом» для выхода на новый уровень особого и прочного союзничества двух стран.

Лавров прибыл с визитом в КНДР днем ранее, 11 июля. До встречи с Ким Чен Ыном глава МИД России провел переговоры со своей коллегой, министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда стратегического диалога двух стран.

«Главы внешнеполитических ведомств <...> обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений <...> Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — сообщили в МИД России.

По итогам переговоров министры подписали план межмидовских обменов на 2026–2027 годы.

О поддержке на СВО

В начале встречи с Цой Сон Хи Лавров заявил, что участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области — прямое подтверждение того, что отношения двух стран характеризуются как «непобедимое братство».

Он отметил, что корейские партнеры подтвердили однозначную поддержку всех целей СВО и действий российского руководства.

Лавров подчеркнул, что в Москве признательны Пхеньяну за вклад военнослужащих Корейской народной армии в успешное завершение операции «по освобождению Курской области от украинских нацистов и иностранных наемников», — рассказал глава МИД России на пресс-конференции.

Он добавил, что предложение об оказании военной помощи в освобождении Курской области исходило от северокорейской стороны, а у России не было причин отказываться от «этого искреннего проявления солидарности».

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Лавров отметил, что Москва продолжает реагировать на поступающие из Пхеньяна предложения об участии северокорейских солдат в спецоперации, в том числе это касается инициатив Ким Чен Ына. Однако КНДР, по словам российского министра, сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве .

Об отношениях с Западом

Глава МИД России также заявил, что Москва и Пхеньян вместе борются за то, чтобы Евразийский континент не превратился в вотчину НАТО.

«И мы, и наши корейские друзья хотим, чтобы зло отступило, и предпринимаем целый ряд практических шагов, чтобы это произошло», — отметил Лавров.

Кроме того, министр иностранных дел предостерег США, Южную Корею и Японию от злоупотребления отношениями этих стран для их выстраивания против России и КНДР.

Он также отметил, что Россия понимает причины, по которым Пхеньян развивает свою ядерную программу. По его словам, руководство Северной Кореи сделало соответствующие выводы задолго до израильско-американских ударов по Ирану.

«Именно потому, что эти выводы были сделаны своевременно, против КНДР никто и не помышляет применять силу, хотя военное строительство вокруг КНДР с участием США, Южной Кореи и Японии ведется», — подчеркнул Лавров.

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Говоря о заявлениях президента США Дональда Трампа о необходимости возобновления отношений с Пхеньяном, Лавров заявил, что и Россия, и КНДР их слышали. Однако как-то комментировать слова главы Белого дома российский министр не стал.

О ситуации на Корейском полуострове

Лавров также заявил, что Россия в диалоге Пхеньяна и Сеула будет содействовать только по тем вопросам, в которых заинтересована КНДР. Отдельно министр отметил заявление нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена, который призвал к активным действиям по восстановлению связей с КНДР.

«Мы будем судить о действиях новой южнокорейской администрации <...> по конкретным делам. А конкретные дела показывают, что отношения находятся в том же состоянии, в котором они были при предыдущем президенте», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он пояснил, что пока новая администрация нацелена на развитие трехстороннего альянса — Южная Корея, Япония, США.