«Непобедимое братство»: Лавров высказался о дальнейшем участии солдат КНДР в СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 июля встретился в КНДР с главой республики Ким Чен Ыном. Об этом сообщило российское ведомство.
На встрече Лавров передал Ким Чен Ыну послание от российского лидера Владимира Путина.
«Президент [России Владимир Путин] передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты», — сказал глава МИД России, уточнив, что Путин рассчитывает на прямые контакты с Ким Чен Ыном в ближайшее время.
Лидер КНДР, в свою очередь, назвал визит Лаврова «очень важным моментом» для выхода на новый уровень особого и прочного союзничества двух стран.
Лавров прибыл с визитом в КНДР днем ранее, 11 июля. До встречи с Ким Чен Ыном глава МИД России провел переговоры со своей коллегой, министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда стратегического диалога двух стран.
«Главы внешнеполитических ведомств <...> обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений <...> Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — сообщили в МИД России.
По итогам переговоров министры подписали план межмидовских обменов на 2026–2027 годы.
О поддержке на СВО
В начале встречи с Цой Сон Хи Лавров заявил, что участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области — прямое подтверждение того, что отношения двух стран характеризуются как «непобедимое братство».
Он отметил, что корейские партнеры подтвердили однозначную поддержку всех целей СВО и действий российского руководства.
Лавров подчеркнул, что в Москве признательны Пхеньяну за вклад военнослужащих Корейской народной армии в успешное завершение операции «по освобождению Курской области от украинских нацистов и иностранных наемников», — рассказал глава МИД России на пресс-конференции.
Он добавил, что предложение об оказании военной помощи в освобождении Курской области исходило от северокорейской стороны, а у России не было причин отказываться от «этого искреннего проявления солидарности».
Лавров отметил, что Москва продолжает реагировать на поступающие из Пхеньяна предложения об участии северокорейских солдат в спецоперации, в том числе это касается инициатив Ким Чен Ына. Однако КНДР, по словам российского министра, сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве.
Об отношениях с Западом
Глава МИД России также заявил, что Москва и Пхеньян вместе борются за то, чтобы Евразийский континент не превратился в вотчину НАТО.
«И мы, и наши корейские друзья хотим, чтобы зло отступило, и предпринимаем целый ряд практических шагов, чтобы это произошло», — отметил Лавров.
Кроме того, министр иностранных дел предостерег США, Южную Корею и Японию от злоупотребления отношениями этих стран для их выстраивания против России и КНДР.
Он также отметил, что Россия понимает причины, по которым Пхеньян развивает свою ядерную программу. По его словам, руководство Северной Кореи сделало соответствующие выводы задолго до израильско-американских ударов по Ирану.
«Именно потому, что эти выводы были сделаны своевременно, против КНДР никто и не помышляет применять силу, хотя военное строительство вокруг КНДР с участием США, Южной Кореи и Японии ведется», — подчеркнул Лавров.
Говоря о заявлениях президента США Дональда Трампа о необходимости возобновления отношений с Пхеньяном, Лавров заявил, что и Россия, и КНДР их слышали. Однако как-то комментировать слова главы Белого дома российский министр не стал.
О ситуации на Корейском полуострове
Лавров также заявил, что Россия в диалоге Пхеньяна и Сеула будет содействовать только по тем вопросам, в которых заинтересована КНДР. Отдельно министр отметил заявление нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена, который призвал к активным действиям по восстановлению связей с КНДР.
«Мы будем судить о действиях новой южнокорейской администрации <...> по конкретным делам. А конкретные дела показывают, что отношения находятся в том же состоянии, в котором они были при предыдущем президенте», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Он пояснил, что пока новая администрация нацелена на развитие трехстороннего альянса — Южная Корея, Япония, США.