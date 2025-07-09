«Меняет мнение по пять раз в день». Ждут ли в Москве «маленький сюрприз» Трампа?

Дональд Трамп пообещал устроить «маленький сюрприз» для России и в очередной раз раскритиковал российского президента Владимира Путина из-за промедлений в решении украинского кризиса. Критические высказывания Трампа с энтузиазмом восприняли республиканские ястребы в сенате. Ожидают ли в Москве неожиданных решений от американского президента и почему в США наметился раскол из-за России — в материале «Газеты.Ru».

На заседании кабинета в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет устроить «маленький сюрприз» для России. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер также вновь выразил недовольство действиями российского коллеги Владимира Путина в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Мы слышим много чуши от Путина. Это всегда звучит хорошо, но в итоге бессмысленно», — заявил Трамп.

Одновременно с критикой в адрес президента РФ в СМИ начали активно обсуждать аудиозапись 2024 года, на которой Трамп рассказал о своих угрозах разбомбить Москву и Пекин. Ее опубликовал американский телеканал CNN.

На записи Трамп на встрече со спонсорами избирательной кампании пересказывал разговоры с президентом России и председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп якобы угрожал им бомбардировками Москвы и Пекина, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

В Кремле отказались комментировать опубликованную CNN аудиозапись.

«Вы просите меня подтвердить, было ли выступление Трампа в Америке <...> Ну, как минимум, это не совсем корректно, я не могу это при всем желании или подтвердить, или опровергнуть», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ждут ли в Москве «сюрприза»?

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что от администрации Трампа не стоит ждать чего-то грандиозного. По ее мнению, не исключено, что никакого «маленького сюрприза» не последует.

«Американцы всегда отличаются размахом фраз: их обещания и угрозы стоит делить как минимум на два. Акценты в работе делать стоит на тех, кто держит слово, например, на дружественных России странах», — сказала депутат.

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Бутина посоветовала не делать из сказанного Трампом долгосрочных выводов, так как «его мнение меняется по пять раз на дню».

«Стратегия Москвы была и будет прежней. Россия действует в своих интересах как независимое, самостоятельное, суверенное государство. Стоит помнить, что уважают только силу, а американцы — тем более», — заключила Бутина.

По мнению политолога Геворга Мирзаяна, говорить об изменении подхода Трампа к общению с Путиным и в целом к отношениям с Россией пока рано. Эксперт полагает, что американский президент, как настоящий бизнесмен, любит торговаться, и не исключено, что его последние заявления продиктованы именно этим.

«Из того, что мы знаем сейчас, можно заключить, что Дональд Трамп просто торгуется. Он пытается у России выторговать максимальную цену за Украину, но пока что у него это не получается. А вот когда у Трампа что-то не получается, то он пытается давить и демонстрировать жесткость», — сказал политолог «Газете.Ru».

Он считает, что Трамп хочет добиться от Москвы уступок. Поэтому, в частности, американский лидер заговорил о возможном возобновлении помощи Киеву.

«Все действия Трампа — это просто элемент переговорной стратегии, которую он не первый и не последний раз применяет. К этой риторике нужно относиться спокойно и нейтрально, что, в общем то, в Кремле и делают», — заключил Мирзаян.

Трамп всегда работает на создание инфоповодов и запросто может посылать сигналы «на пустом месте», отметил в беседе с «Газетой.Ru» американист Александр Асафов.

«Трамп — это медиаперсонаж и медиаменеджер, поэтому его слова не всегда стоит воспринимать прямо. Вспомним обещания прекратить украинский конфликт за 24 часа и за 100 дней. Конечно, в Штатах есть лобби, которое настаивает на введении санкций против России, вспомним тот же законопроект Линдси Грэма. Кроме того, у администрации есть определенные проблемы из-за конфликта с Илоном Маском. Поэтому Трампу нужна какая-то драматургия, чтобы управлять повесткой», — заявил политолог.

По его мнению, Москве не стоит ждать неожиданного «сюрприза» от Трампа.

«Трамп хоть и довольно эксцентричный человек, который может менять свои решения по несколько раз на дню, однако конкретно в данном случае он пытается за счет инфоповодов формировать повестку и удерживать ее, чтобы не принимать реальных решений», — заключил Асафов.

Внутренний раскол

Республиканские ястребы в сенате США с энтузиазмом восприняли критические высказывания президента Трампа в адрес Путина.

«Я очень рад, что президент Трамп понял, что Путин его обманывает», — заявил сенатор-республиканец Джон Корнин.

Американский сенатор и автор инициативы по ужесточению ограничений Линдси Грэм сообщил, что Трамп намеревается ввести новые санкции против России.

Законопроект Грэма, который сейчас поддерживают 84 законодателя, предусматривает введение 500%-ного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы.

Некоторые эксперты полагают, что именно о принятии этого законопроекта и говорил Трамп, когда пообещал некий «маленький сюрприз» для России .

«Ястребы в сенате пытаются продвинуть законопроект о введении 500%-ных вторичных тарифов в отношении стран, покупающих российскую нефть. Однако пока преждевременно говорить, будет ли этот законопроект принят. У американцев идет достаточно серьезный переговорный процесс с Китаем и Индией. Так что если подобные тарифы все-таки будут введены, то пострадать может и Вашингтон», — пояснил «Газете.Ru» американист Малек Дудаков.

По мнению эксперта, в ближайшее время введение новых вторичных тарифов против российской продукции не представляется реалистичным. Дудаков добавил, что Трамп пытается усилить свою переговорную позицию, а потому только делает вид, что готов поменять стратегию.

«При этом, конечно, раскол внутри США довольно серьезный. Даже многие республиканцы сейчас критикуют Трампа в контексте этих самых тарифов. Они вполне верно отмечают, что если эти 500%-ные пошлины будут введены, то это приведет к серьезному удару для всей мировой экономики», — заключил Дудаков.

Политолог Геворг Мирзаян тоже считает, что Трамп, говоря о «сюрпризах» для России, просто подыгрывает настроениями американских сенаторов, которые всегда выступали за более жесткую политику в отношении Москвы.

«Трамп использует радикальное настроение сената, чтоб показать Путину, что с ним нужно договариваться, пока вот эти вот радикалы не поменяли правила игры и не убедили его в своей правоте. Это все большая игра. Безусловно, сенат будет готов принимать какие-то более жесткие шаги в отношении России, а Трамп будет либо позволять этому свершиться, либо не позволять», — заключил политолог в беседе с «Газетой.Ru».