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В Кремле высказались об угрозах Трампа разбомбить Москву

Песков отказался комментировать слова Трампа об угрозах разбомбить Москву
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При всем желании нельзя подтвердить или опровергнуть якобы сказанные президентом США Дональдом Трампом угрозы «разбомбить Москву». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, звучали ли подобные высказывания со стороны американского лидера.

«Вы просите меня подтвердить, было ли выступление Трампа в Америке <...>. Ну, как минимум, это не совсем корректно, я не могу это при всем желании или подтвердить, или опровергнуть», — заявил Песков.

Он добавил, что точно нельзя узнать о подлинности обнародованных видео, поскольку сейчас очень много фейков. Песков подчеркнул, что их гораздо больше, чем правдивой информации.

По словам представителя Кремля, слова, сказанные американским лидером, относятся к тому периоду, когда Трамп еще не был президентом США, поэтому подобные вопросы следует задавать представителям Белого дома.

До этого телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора Трампа со спонсорами своей избирательной кампании в 2024 году. На ней президент США пересказывает свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Они в том числе включали прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

Ранее в Совфеде усомнились, что Трамп осмелился «угрожать» Путину в личных беседах.

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