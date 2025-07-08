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Трамп резко высказался о Путине

Трамп заявил, что якобы слышит «много чуши» от Путина
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Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента России Владимира Путина. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Мы слышим много чуши от Путина. Это всегда звучит хорошо, но в итоге бессмысленно», — заявил Трамп.

В то же время президент США заявил, что хочет устроить «маленький сюрприз» для России.

До этого Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России. Об этом сообщил американский сенатор и автор инициативы по ужесточению ограничений Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Законопроект Грэма, который сейчас поддерживают 84 законодателя, предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут таким образом торговую войну со всем остальным миром. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда конгресс США рассмотрит законопроект об антироссийских санкциях.

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