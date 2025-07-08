Трамп заявил, что разочаровался в Путине. Пентагон подтвердил поддержку Украины

Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву после паузы, вызванной пересмотром арсеналов. Пентагон подтвердил, что решение принято по указанию Дональда Трампа. Сам президент США заявил, что разочарован результатами разговора с Владимиром Путиным, и пообещал усилить поддержку Украины, в том числе средствами ПВО и высокоточными боеприпасами.

США объявили о новой партии вооружения для Украины сразу после того, как Дональд Трамп пообещал нарастить военную помощь Киеву. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

«По указанию президента США Дональда Трампа министерство обороны направит дополнительное оборонительное оружие на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», — следует из сообщения.

Среди систем, о поставке которых сообщали СМИ, — зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты GMLRS для HIMARS, ПЗРК Stinger, противотанковые комплексы и высокоточные боеприпасы. Газета The Wall Street Journal уточняла, что эти категории ранее находились под временным запретом на экспорт.

Приостановка и ее причины

До недавнего времени поставки американского оружия на Украину были приостановлены. По данным WSJ, причина заключалась в необходимости пересмотра арсеналов Пентагона после ударов по иранской ядерной инфраструктуре. В Белом доме уточняли, что речь шла о «стандартной проверке» запасов, которая касается всех направлений внешней военной поддержки.

Об этом Трамп также сообщил в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля. Он подчеркнул, что не несет ответственности за возникшую паузу и заверил, что США предоставят Украине столько оружия, «сколько смогут».

Сам Зеленский охарактеризовал беседу с Трампом как «максимально продуктивную» и «лучшую за все время». По его словам, в ходе переговоров обсуждались конкретные меры по наращиванию поставок оборонительного вооружения, в первую очередь — для защиты воздушного пространства.

Трамп и Путин

Накануне Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разочарован итогами телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 3 июля. По его словам, он рассчитывал убедить российского лидера остановить конфликт на Украине, однако достичь какого-либо прогресса не удалось.

«Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован», — сказал он.

О деталях разговора ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, тема конфликта в Украине действительно обсуждалась, и Трамп акцентировал внимание на необходимости как можно скорее остановить военные действия. Путин, в свою очередь, подтвердил, что Москва продолжает считать переговорный путь допустимым вариантом урегулирования.

При этом в Кремле заявляли, что цели российской специальной военной операции по-прежнему актуальны и будут достигаться «в идеале политико-дипломатическими средствами», однако если это окажется невозможным, боевые действия продолжатся.