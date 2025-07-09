«Разбомблю Москву к чертям»: Трамп рассказал, как угрожал Путину. Что об этом думают в Кремле?

Телеканал CNN обнародовал запись разговоров Дональда Трампа со спонсорами его предвыборной кампании в 2024 году, на которой он сообщает, что угрожал Владимиру Путину и Си Цзиньпину «разбомбить Москву и Пекин», если те начнут военные действия против Украины и Тайваня соответственно. По словам республиканца, Путин «на 10%» поверил в угрозу, а председатель КНР назвал Трампа безумцем. Когда состоялись эти разговоры — неизвестно. Что о них думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Телеканал CNN обнародовал записи разговоров Дональда Трампа со спонсорами своей президентской кампании 2024 года, в которых он утверждает, что в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным угрожал «разбомбить Москву» , если российские военные пересекут украинскую границу.

По данным CNN, записи разговоров были сделаны на встречах Трампа со сторонниками и спонсорами кампании в Нью-Йорке и Флориде. Их смогли добыть журналисты, пишущие книгу о выборах президента США 2024 года. При этом об этих заявлениях Трампа стало известно еще в прошлом году, когда содержание разговоров было опубликовано газетой The Washington Post, но сами аудиозаписи распространены не были.

«Я сказал Путину: «Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю Москву ко всем чертям. Говорю тебе, у меня нет выбора. А потом [Путин] ответил: «Я тебе не верю». Но он поверил мне на 10%», — говорит Трамп на одной из записей.

При этом политик не пояснил, когда состоялась эта беседа. Трамп сложил президентские полномочия после окончания первого срока в 2021 году, за год до начала спецоперации РФ на Украине.

Республиканец также сообщил сторонникам, что провел такой же разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, которому угрожал бомбардировкой в случае китайского вторжения на Тайвань.

«Я сказал: «Если вы вторгнетесь на Тайвань, я разбомблю Пекин до основания». Он сказал, что я сумасшедший», — заявил Трамп.

По его словам, Си Цзиньпин, как и Путин, был «шокирован» его угрозой и также поверил ему «на 10 процентов».

«А 10 процентов — это все, что нужно. На самом деле, 5 процентов тоже было бы достаточно», — пояснил Трамп.

По словам республиканца, после этого разговора у него с лидером КНР «никогда не было проблем».

Что говорят о записи в России

В Кремле, комментируя публикацию, заявили, что не могут ручаться за ее подлинность.

«Является ли это фейком или не является им, мы тоже не знаем. Фейков сейчас очень много. Зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации, и мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем все ленты», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп заявил, что разочаровался в Путине. Пентагон подтвердил поддержку Украины Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву после паузы, вызванной пересмотром арсеналов. Пентагон... 08 июля 08:26

Он подчеркнул, что в 2024 году у президента РФ не было телефонных разговоров с Трампом.

«Речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я рекомендую все-таки адресовать вопросы в Белый дом», — сказал Песков журналистам.

Публикацию разговоров прокомментировали и в Госдуме РФ. Так, депутат Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» призвал не надеяться на лояльность Трампа:

«С самого начала его второго срока я не уставал говорить, что Трамп нам никакой не друг, и надеяться на его лояльность не стоит. Он возглавляет страну, которая была и остается нашим стратегическим противником — об этом в официальных документах США написано.<...> Потом, он всегда слишком много производил медийного шума, от которого очень мало толку. Обещал помирить Москву с Киевом, забрать Гренландию и Канаду, вернуть Панамский канал — все это так и осталось словами».

В свою очередь глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что американский президент «играет на публику».

«Тут надо к этому высказыванию относиться достаточно спокойно. Он экспрессивный человек, он любит играть на публику. Надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать», — приводит его слова РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» объяснил высказывания Трампа его «хаотическим» стилем в политике.

«В целом споры в американской политической элите идут только о методах и средствах удержания американского лидерства. Делать громкие, резкие заявления, особенно тогда, когда ты еще не президент, а только стремишься занять этот пост, для американской политической культуры является чуть ли не правилом хорошего тона», — заявил Новиков.

А сенатор Владимир Джабаров и вовсе предположил, что аудиозапись с угрозами «разбомбить Москву» могла быть сгенерирована через искусственный интеллект.

«Думаю, Трамп вряд ли осмелился угрожать Путину, по крайней мере в личных беседах. В начале предвыборной кампании он где-то что-то напускал. Трамп понимает, что такое Россия и Китай, не позволил бы себе в таком тоне говорить с лидерами великих держав», — заявил Джабаров NEWS.ru.

Он предположил, что опубликованная запись — попытка «антироссийских сил» стравить Москву и Пекин с Вашингтоном.