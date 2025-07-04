«Безвыходное положение». Почему Трамп заговорил об отсутствии прогресса по Украине

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге, 25 июня 2025 года

По итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины, и считает, что прогресса в мирном урегулировании нет. Эксперты отмечают, что подобные заявления весьма несвойственны для американского лидера, который не любит признавать проигрыши. Что стоит за словами Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины, прогресса в мирном урегулировании, по его мнению, нет.

«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен. Никакого прогресса нет», — сказал Трамп.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , комментируя слова Трампа, отметил , что в Кремле очень внимательно относятся к заявлениям президента США . По словам Пескова, российский лидер в ходе телефонной беседы повторил, что Москва заинтересована в достижении целей СВО и предпочла бы добиться их политическими и дипломатическими средствами.

В общей сложности разговор двух лидеров длился почти час. Кроме вопросов международной политики, президенты затронули тему обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие РФ и администрации США.

Это провал?

После слов Трампа о том, что на украинском треке не заметно никакого прогресса, многие западные СМИ написали о растущем в Белом доме разочаровании. Так, агентство Reuters уверено, что попытки США положить конец конфликту на Украине дипломатическим путем зашли в тупик.

«Трамп столкнулся с призывами усилить давление на Путина, чтобы он начал серьезные переговоры <...> В свою очередь лидеры стран НАТО обеспокоены тем, что Россия стремится установить больший контроль над политическими решениями, принимаемыми в Киеве и других столицах Восточной Европы», — говорится в материале Reuters.

В эфире телеканала Sky News Australia журналист Майкл Уэр заявил, что Путин поставил американского лидера Дональда Трампа в безвыходное положение в рамках телефонного разговора.

«То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину», — отметил он.

«Я не достиг прогресса». Трамп после разговора с Путиным остается недоволен ситуацией вокруг Украины Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным остался недоволен ситуацией вокруг... 04 июля 08:41

Мнения российских политиков и экспертов относительно заявления Трампа о «неудаче» на украинском треке разделились. Так, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что в Вашингтоне разочарованы отсутствием прогресса в украинском мирном урегулировании.

«Я думаю, что в словах Трампа есть некоторый элемент разочарования. У него в последнее время дела шли в гору. Он вмешался в ирано-израильский конфликт и наказал Иран, как он считает, протолкнул законопроект о налогах и бюджете, а вот с Украиной все застопорилось», — сказал сенатор.

При этом, по его мнению, Трампу даже выгодно показывать свое разочарование:

«Трампу сейчас удобнее выйти из игры и перестать оказывать прямую поддержку Украине. Трамп любит быть победителем, а в случае с Украиной, если он останется на стороне Киева, то будет на стороне проигравших».

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Трамп, скорее всего, не лукавит, когда говорит об отсутствии успехов в переговорном процессе. При этом ничто не мешает США и России продолжать переговоры по другим, интересующим стороны вопросам.

«У России и США в прогрессе трек по улучшению дипломатического взаимодействия, возвращению нормального дипломатического процесса. Этот проект к Украине не имеет никакого отношения. Кроме того, Трамп и Путин обсудили сирийский вопрос, затронули тему Ирана. Это все никак не связано с украинским вопросом и по этим направлениям совместная работа Москвы и Вашингтона может быть продолжена», — пояснил политолог.

Что важнее Украины?

Другой точки зрения придерживается политолог, американист Рафаэль Ордуханян. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что Трамп намеренно сказал, что ему ничего не удалось достичь на Украине.

«Признавать проигрыш — это вовсе не в традициях Трампа. Он никогда не будет говорить о своих упущениях и уж тем более об ошибках. Свое заявление он сделал сознательно, потому что американскому президенту все это надоело, и он сейчас исходит из идеи, что украинское мирное урегулирование — уже проигранное дело. Своим заявлением он как бы показывает, что сделал все, что мог, и полностью оставляет ситуацию на усмотрение европейцев», — пояснил американист.

При этом, по мнению эксперта, Трамп подыграл европейцам, которые «демонизируют» Путина, и условно признал, что ничего уже не сделаешь из-за непреклонной позиции Москвы. Ордуханян считает, что в разговоре Трампа и Путина важно обратить внимание не на Украину, а на другие темы.

«Одной из основных точек переговоров был Иран. Я думаю, что это гораздо больше сейчас Трампа беспокоит. Кроме того, обсуждался и Тихоокеанский регион. Напомню, что попытка Вашингтона наскоком вклиниться в отношения России и Китая не получилась, но американцы в этой мутной водичке все равно пытаются поймать свою рыбку. Я думаю, что Трамп хочет заручиться лояльной позицией России в Тихоокеанском регионе, чтобы не противостоять сразу и Москве, и Пекину», — сказал Ордуханян.

По его мнению, Трамп всегда держит в уме ситуацию с возможным противостоянием с Китаем на Тайване. Кроме того, американцы заключили выгодную сделку с Вьетнамом.

«Судя по всему, Штаты будут сейчас использовать ресурсы Вьетнама, выводя предприятия из Китая, что вызовет недовольство Пекина. Так что американцы хотят себя здесь обезопасить. Цена за все — это сдача Украины полностью и пренебрежительное отношение к НАТО», — заключил Ордуханян.

Опасения Европы

Многие западные СМИ отметили, что разговор Трампа и Путина состоялся всего спустя несколько дней, после того как Пентагон принял решение о приостановке военных поставок на Украину.

Итальянская газета La Stampa предупреждает, что Путин и его американский коллега намерены выстраивать переговоры по Украине напрямую без Европы. Это ставит Киев в «сложную ситуацию», поскольку ему «нечего предложить».

«Прямая линия Вашингтон — Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев», — говорится в сообщении издания.

В свою очередь агентство Bloomberg считает, что разочарование Трампа в украинском мирном урегулировании ставит под удар Европу. Союзники Киева опасаются, что Вашингтон может бросить Украину и перестать оказывать поддержку.

«Пробито дно». Что означает звонок Макрона Путину? 1 июля вечером прошел первый за почти три года телефонный разговор президентов Франции и России... 02 июля 15:33

Немецкое издание Faz пишет, что «все опасения европейских лидеров относительно Трампа оправдались», так как американский президент не готов противостоять своему российскому коллеге.

«Неудивительно, что Киев и Европа были разочарованы телефонным звонком. Он демонстрирует одно — улучшение диалога между европейцами и Трампом не меняет того факта, что президент США на самом деле не готов вкладываться в прекращение конфликта, несмотря на его постоянные призывы к этому: ни политически, ни, конечно, материально», — говорится в статье.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что Россия и Соединенные Штаты хотели бы обсуждать украинское урегулирование без участия Европы.

«Вашингтон и Москва не хотят, чтобы присутствовала третья сторона или Украина, потому что ни Киев, ни одна из европейских стран не сможет представить объективную позицию. Они бы только оказывали давление на Россию. Трамп, уже зная нашего президента, понимает, что он не потерпел бы такого», — пояснил сенатор.

Политолог Константин Блохин в беседе с «Газетой.Ru» назвал очевидным саботаж мирного процесса Украиной и странами Европы, из-за которого Трамп хочет выйти из игры.

«Я думаю, что Трамп видит, что все это зашло в тупик. То есть ни Турция, ни Соединенные Штаты, ни желание России идти навстречу украинской стороне ни к чему не привело. Очевидно, что команда и сам Трамп устал от Украины и ее несговорчивости и постепенно убирает Киев из внешнеполитических приоритетов», — заявил Блохин.

По мнению политолога, украинский конфликт многосторонен, и если одна из сторон, например, США захочет выйти из него, она это может сделать в любой момент без участия Европы.

«В этом конфликте множество различных игроков, и один игрок решает самоустраниться, при этом улучшив отношения с другим. При этом понятно, что конфликт будет продолжаться, потому что Европа будет поддерживать Украину. Однако Штатам это не надо, они хотят сотрудничать с Москвой в других сферах, и технически они спокойно могут это сделать», — заключил Блохин.