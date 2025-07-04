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В Европе испугались, что Путин и Трамп исключат ее из переговоров по Украине

La Stampa: Путин и Трамп хотят исключить Европу из переговоров по Украине
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AP/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп намерены выстраивать переговоры по Украине напрямую без Европы. Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

«Прямая линия ВашингтонМосква также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, Украина оказалась в сложной ситуации на фоне продолжающихся переговоров, поскольку Киеву «нечего предложить».

Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе прогресса нет. Трамп заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о готовности Ирана к переговорам с ним.

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