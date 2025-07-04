«Я не достиг прогресса». Трамп после разговора с Путиным остается недоволен ситуацией вокруг Украины

Трамп: США поставляют оружие Украине, но должны быть уверены, что хватит самим

Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе прогресса нет. Трамп заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов.

Президент США Дональд Трамп заявил по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины, и считает, что прогресса в мирном урегулировании нет.

«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», — заявил Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

«Нет, я не достиг прогресса», — ответил Трамп на вопрос о подвижках в урегулировании украинского кризиса.

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«Должны быть уверены, что самим хватит»

Относительно приостановки военных поставок на Украину президент США сказал, что Вашингтон продолжает оказывать Киеву военную помощь, но при этом исходит из того, что США сами нуждаются в вооружениях.

«Мы поставляем оружие, но мы дали очень много оружия. Мы поставляем вооружения, работаем с ними, чтобы помочь им», — сказал Трамп.

По его мнению, предыдущий президент Джо Байден «опустошил» США, «раздавая» Киеву вооружения.

«Мы должны быть уверены в том, что нам самим хватит», — сказал Трамп.

Ранее американские СМИ сообщили, что США приостановили поставки вооружений Украине, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. Пентагон проводит проверку своих арсеналов и опасается, что боеприпасов может не хватить самой армии США. Представитель военного ведомства Шон Парнелл сообщил, что это решение является частью более широкого текущего обзора того, куда США отправляют боеприпасы. Европейские союзники раскритиковали это решение Пентагона. На этом фоне Украина решила изменить тактику: вместо военной помощи Киев просит у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его ВСУ.

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От каких целей Россия не отступится

Это был шестой телефонный разговор президентов США и РФ после возвращения Трампа в Белый дом. До этого они дважды общались в июне — 4-го (после последнего раунда переговоров Украины и России в Стамбуле) и 14-го (после начала войны Израиля и Ирана).

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что разговор длился почти час. Президенты обсудили, в частности, вопрос урегулирования на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, Путин и Трамп затронули тему обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности, близкие РФ и администрации США.

«Естественно, обсуждалась украинская проблематика.

Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий.

Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта», — рассказал Ушаков.

По его словам, Путин сказал, что «Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации».

«От этих целей Россия не отступится», — заявил Ушаков.