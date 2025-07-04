Стало известно, как Путин поставил Трампа в сложное положение в ходе разговора

Аналитик Уэр: Путин поставил Трампа в безвыходное положение во время разговора

Президент России Владимир Путин поставил американского лидера Дональда Трампа в безвыходное положение в рамках телефонного разговора глав государств и обсуждения ситуации на Украине. Такое мнение в эфире телеканала Sky News Australia выразил журналист Майкл Уэр.

«То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину», — отметил он.

Уэр заметил, что даже телеканал Fox News, который традиционно лояльно относится к Трампу и республиканцам, признал неудачу президента США в разговоре с Путиным.

Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе прогресса нет. Трамп заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о готовности Ирана к переговорам с ним.