В Кремле рассказали об итогах разговора Путина и Трампа

В Кремле очень внимательно относятся к заявлениям президента США Дональда Трампа после разговора с Владимиром Путиным. Об этом на брифинге с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о том, что он остался недоволен ситуацией вокруг Украины после разговора с Путиным.

По словам Пескова, российский президент во время разговора повторил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы достичь целей СВО, и предпочла бы это сделать политическими и дипломатическими средствами. Но пока это не представляется возможным, «мы продолжим СВО», уточнил представитель Кремля.

Путин также проинформировал Трампа, что ожидает согласования даты начала третьего раунда прямых переговоров по Украине, заключил Песков.

Трамп заявил по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся накануне, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины, и считает, что прогресса в мирном урегулировании нет.

«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен», — заявил Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Трамп заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов.

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