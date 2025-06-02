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Политика

Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд

В Стамбуле проходит второй раунд переговоров России и Украины — онлайн-трансляция
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и помощник президента РФ Владимир Мединский (слева направо на первом плане), начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин (слева направо на втором плане) во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле, 16 мая 2025 года

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
2 июня в Стамбуле пройдет второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Делегации России и Украины уже прибыли в Турцию. Встреча состоится во дворце Чираган. К обсуждению присоединится глава МИД Турции Хакан Фидан, ожидается, что он выступит с приветственной речью. Стороны обсудят предложенные друг другом меморандумы о мирном урегулировании конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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12:58

12:55

«Страна.ua» пишет, что накануне переговоров украинская сторона встретилась с представителями Германии, Италии и Великобритании, они согласовали свои позиции.

12:49

Украинская делегация также уже на месте.

12:47

Российская делегация уже находится во дворце Чираган, сообщили присутствующие на месте журналисты.

12:40

Российская сторона сделает заявление для прессы после переговорного раунда с Украиной в Стамбуле — ТАСС

12:16

12:06

Вступительное слово Фидана представят на турецком, английском, русском и украинском языках.

12:04

Украинская делегация на предстоящих переговорах в Стамбуле намерена использовать текущую линию фронта как отправную точку на переговорах с Россией по территориальному урегулированию, пишет Reuters.

11:59

Глава российской делегации Владимир Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле, выяснил ТАСС.

11:57

Переговоры должны начаться в 13:00 — ТАСС

11:50

⚡️По данным Reuters, украинский меморандум состоит из следующих пунктов:

— полное прекращение огня:

— обмен пленными по формуле «все на все»;

— международное сообщество гарантирует Украине безопасность;

— суверенитет (не будут принуждать к нейтральному статусу, запрещая быть в НАТО и ЕС);

— Крым и новые российские регионы не получат официального признания в мире;

— Киев допустил постепенную отмену санкций, но с возможностью их быстрого возвращения;

— передача замороженных российских активов Украине для восстановления страны;

— подготовка встречи Путина и Зеленского.

11:48

Во время первого раунда переговоров стороны договорились, что на новой встрече передадут друг другу меморандумы, которые покажут, как они видят урегулирование конфликта. Киев заранее передал Москве свой документ и потребовал поступить зеркально. Российская сторона настаивала на обсуждении меморандумов непосредственно во время встречи.

11:42

11:30

Здравствуйте, дорогие читатели! 2 июня в Стамбуле должен состояться новый этап переговоров между РФ и Украиной. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о связанных с этим событиях.

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