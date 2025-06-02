Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд

«Страна.ua» пишет, что накануне переговоров украинская сторона встретилась с представителями Германии, Италии и Великобритании, они согласовали свои позиции.
Российская делегация уже находится во дворце Чираган, сообщили присутствующие на месте журналисты.
Российская сторона сделает заявление для прессы после переговорного раунда с Украиной в Стамбуле — ТАСС
Украинская делегация на предстоящих переговорах в Стамбуле намерена использовать текущую линию фронта как отправную точку на переговорах с Россией по территориальному урегулированию, пишет Reuters.
Глава российской делегации Владимир Мединский проведет некие контакты на полях переговоров в Стамбуле, выяснил ТАСС.
⚡️По данным Reuters, украинский меморандум состоит из следующих пунктов:
— полное прекращение огня:
— обмен пленными по формуле «все на все»;
— международное сообщество гарантирует Украине безопасность;
— суверенитет (не будут принуждать к нейтральному статусу, запрещая быть в НАТО и ЕС);
— Крым и новые российские регионы не получат официального признания в мире;
— Киев допустил постепенную отмену санкций, но с возможностью их быстрого возвращения;
— передача замороженных российских активов Украине для восстановления страны;
— подготовка встречи Путина и Зеленского.
Во время первого раунда переговоров стороны договорились, что на новой встрече передадут друг другу меморандумы, которые покажут, как они видят урегулирование конфликта. Киев заранее передал Москве свой документ и потребовал поступить зеркально. Российская сторона настаивала на обсуждении меморандумов непосредственно во время встречи.