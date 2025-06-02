Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд

11:50

⚡️По данным Reuters, украинский меморандум состоит из следующих пунктов:

— полное прекращение огня:

— обмен пленными по формуле «все на все»;

— международное сообщество гарантирует Украине безопасность;

— суверенитет (не будут принуждать к нейтральному статусу, запрещая быть в НАТО и ЕС);

— Крым и новые российские регионы не получат официального признания в мире;

— Киев допустил постепенную отмену санкций, но с возможностью их быстрого возвращения;

— передача замороженных российских активов Украине для восстановления страны;

— подготовка встречи Путина и Зеленского.